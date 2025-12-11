প্রাইড ম্যাচে আপত্তি, ফিফায় নালিশ মিশর–ইরানের

প্রাইড ম্যাচে আপত্তি, ফিফায় নালিশ মিশর–ইরানের
ফিফা বিশ্বকাপ এলেই সমকামী ইস্যুটা বড় হয়ে ওঠে। যেমন সবশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে সমকামী সমর্থকদের অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকতে হয়েছিল। কাতারের আইনে কেউ সমকামিতায় যুক্ত প্রমাণিত হলে শাস্তি হিসেবে তিন বছরের কারাদণ্ড। তাই সেই বিশ্বকাপে কঠোরভাবে নজরদারি করা হয় সমকামীদের।
আসন্ন ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ নিয়েও দেখা গেছে নতুন বিতর্ক। মিশর ও ইরানের ম্যাচের ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে সিয়াটল। যেখানে এলজিবিটিকিউ প্লাস প্রাইড উদযাপন হবে। সেই ম্যাচের ভেন্যু নিয়ে ফিফার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে।
দুই দেশের ফুটবল ফেডারেশনের শীর্ষ দায়িত্বশীলরাই সমালোচনা করেছেন সিয়াটলের ম্যাচের ভেন্যু নির্ধারণ করায়। সেই ভেন্যুতে ম্যাচের দিনই ওয়াশিংটনের সমকামী সম্প্রদায়কে সম্মানিত করে ‘জীবনে একবার’ এমন স্মরণীয় মুহূর্তের উদযাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় আয়োজকরা।
মিশরে ফুটবল ফেডারেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘তারা ফিফাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে, যেখানে ম্যাচ চলাকালে সমকামিতাকে সমর্থন করে এমন যে কোনো কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।’
২০০৭ সাল থেকে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ‘প্রাইডফেস্ট’ আয়োজন করে থাকে। ফিফা বিশ্বকাপের ড্রয়ের অনেক আগেই এই দিনের ম্যাচটিকে আয়োজনের জন্য নির্ধারণ করা রাখা হয়েছিল।
মিশর-ইরানের ম্যাচটি ফিফা ভ্যাঙ্কুইবারের পরিবর্তে সিয়াটলে ভেন্যু ঠিক করে। একইদিন একই সময়ে গ্রুপের প্রতিদ্বন্দ্বী বেলজিয়াম ও নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি হবে।
সিয়াটলের আয়োজকরা ম্যাচ উপলক্ষে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতারও প্রচার করছে, যেখানে একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে—রংধনু পতাকাবাহী সূর্য মাউন্ট রেনিয়ারের ওপর উঠছে, আর একটি কাঁকড়া গোলকিপার কফির কাপ হাতের চিমটিতে ধরে ফুটবলের দিকে ঝাঁপ দিচ্ছে।
বিশ্বকাপ আয়োজক শহরগুলোতে ফিফা শুধুমাত্র স্টেডিয়াম এবং আনুষ্ঠানিক ফ্যান জোনগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। সিয়াটল প্রাইডফেস্টের মতো স্থানীয় সম্প্রদায়ের ইভেন্টের ওপর তাদের কোনো আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা নেই।
মঙ্গলবার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রশ্নে ফিফা মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বেলজিয়াম–নিউজিল্যান্ড ম্যাচটি সিয়াটলে স্থানান্তর করা হতে পারে কি না, সে প্রশ্নেও কোনো উত্তর দেয়নি।
