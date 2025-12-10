  2. বিনোদন

আপেল হওয়া বারণ, জয়া আহসানের

প্রকাশিত: ১০:৪১ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
রাতে পোস্ট করা জয়া আহসানের নতুন লুক

‘ডোন্ট বি অ্যান অ্যাপল’ লিখে একগুচ্ছ নতুন ছবি পোস্ট করেছেন উপমহাদেশের নন্দিত অভিনেত্রী জয়া আহসান। সেসব ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তার চোখে সানগ্লাস, ঠোঁটে বাঁকা হাসি। যেন ইঙ্গিতে দিচ্ছেন অন্য কোনো বার্তা। সঙ্গে যুক্ত করেছেন নার্গিসের গান ‘পিরিতের পেট্রোল ঢাইলে আগুন জ্বালাইসে গায় / সোনা বন্ধু কুনজাগায়...’

আজ (১০ ডিসেম্বর) বুধবার রাত ৯টা ১৪ মিনিটে নতুন ৬টি ছবি শেয়ার দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে। মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে ছবিগুলো। হাজারো রিয়্যাকশন ও মন্তব্যে ভরে ওঠে ছবিটি।

ছবিতে জয়াকে দেখা যাচ্ছে ব্লাউজ ও ডেনিম পরিহিতা। লাল ব্লাউজের সঙ্গে মিলিয়ে কপালে পরেছেন লাল টিপ। খোপায় লাল-সাদা ফুল। নিশ্চয়ই নতুন কোনো খবর অপেক্ষা করছে, যার শুরুটা এমন রোমান্টিক!

চলতি বছরে বেশ কয়েকটি সিনেমা বেরিয়েছে অভিনেত্রীর। ঢাকায় ‘জয়া আর শারমিন’, ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘ফেরেশতে’ ছাড়াও কলকাতায় প্রশংসিত হয়েছে তার ‘ডিয়ার মা’ সিনেমাটি।

কদিন আগে পাবনার ঈশ্বরদীতে সদ্যোজাত আটটি কুকুরছানাকে পুকুরে ফেলে হত্যার ঘটনায় প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন এই অভিনেত্রী। তার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে প্রতিবাদী হন ঢাকার তারকারাও।

শিগগিরই নতুন সিনেমার খবর জানাবেন জয়া আহসান।

