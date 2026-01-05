৫০তম বিসিএসে ২ লাখ ৯০ হাজারের বেশি আবেদন, প্রতি পদে প্রার্থী ১৬৬
৫০তম বিসিএসের আবেদন ও ফি পরিশোধ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। এ বিসিএসে সফলভাবে আবেদন করেছেন প্রায় তিন লাখ প্রার্থী। এতে প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ১৬৬ জন চাকরিপ্রার্থী। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী— গত ৪ ডিসেম্বর ৫০তম বিসিএসে অনলাইনে আবেদন শুরু হয়, যা চলে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে আবেদন করা প্রার্থীরা পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা, অর্থাৎ ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ফি পরিশোধের সুযোগ পেয়েছেন।
পিএসসির তথ্যমতে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করেছেন দুই লাখ ৯০ হাজার ৯৫১ জন চাকরিপ্রার্থী। আর ৫০তম বিসিএসে ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে এক হাজার ৭৫৫ জনকে। সেই হিসাবে প্রতি পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে প্রায় ১৬৬টি।
৫০তম বিসিএসের কোন পরীক্ষা কবে
আবেদন প্রক্রিয়া শেষে এবার প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে পিএসসি। রোডম্যাপ অনুযায়ী, আগামী ৩০ জানুয়ারি এ বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রিলির ফল প্রকাশ করা হবে ১০ ফেব্রুয়ারি।
প্রিলিতে উত্তীর্ণদের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে ৯ এপ্রিল এবং ফল প্রকাশ করা হবে ৩০ জুলাই। ১০ আগস্ট থেকে শুরু হবে মৌখিক পরীক্ষা। আর ২৫ নভেম্বর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ, ৩৬৫ দিন বা এক বছরের মধ্যেই শেষ হবে ৫০তম বিসিএস।
এদিকে, ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। বাংলা, ইংরেজিসহ তিনটি বিষয়ে নম্বর কমেছে। বিপরীতে নম্বর বেড়েছে তিন বিষয়ে। তবে মোট নম্বর অপরিবর্তিত রয়েছে।
নম্বর বণ্টন যেভাবে
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ৩০ (৫ নম্বর কমেছে), ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ৩০ (৫ নম্বর কমেছে), বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ২৫ (৫ নম্বর কমেছে), আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২৫ (৫ নম্বর বেড়েছে)।
বাকি বিষয়গুলোতে নম্বর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সেগুলো হলো- ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১০ (অপরিবর্তিত), সাধারণ বিজ্ঞানে ১৫ (অপরিবর্তিত), কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিতে ১৫ (অপরিবর্তিত), গাণিতিক যুক্তিতে ২০ (৫ নম্বর বেড়েছে), মানসিক দক্ষতায় ১৫ (অপরিবর্তিত), নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনে ১৫ (৫ নম্বর বেড়েছে)।
