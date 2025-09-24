  2. একুশে বইমেলা

ইসলামি বইমেলায় পাওয়া যাচ্ছে শফিক মুন্সির ‘গন্তব্য’

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২০ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আয়োজিত ইসলামি বইমেলায় পাওয়া যাচ্ছে লেখক শফিক মুন্সির বই ‘গন্তব্য’। বই প্রকাশ করেছে মুহাম্মদ পাবলিকেশন। প্রচ্ছদ করেছেন আবুল ফাতাহ মুন্না। বইটি মসজিদের পূর্ব গেটের ১৮১-১৮২ নম্বর স্টলে পাওয়া যাবে। ৯৬ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য ১১০ টাকা।

আত্মশুদ্ধি ও অনুপ্রেরণামূলক বইটির গল্পের পটভূমি সমসাময়িক। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণীর জীবনদর্শন, আবেগ, অনুভূতি, প্রাত্যহিক ঘটনাবলি এবং তাদের কিছু জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে আখ্যানটি এগিয়েছে। লেখক গল্পের চরিত্রদের মুখ দিয়েই কিছু প্রশ্নের উত্তর ও উদাহরণ তুলে ধরেছেন। এর সম্মিলিত প্রয়াসে ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের প্রচলিত জীবনধারার নানা কঠিন বাস্তবতার সহজ সমাধান পবিত্র কোরআনে কীভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা গল্পের মোড়কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তিন তরুণীর মূল গল্পের ভেতরে আরও অনেক ছোট গল্প আছে, যা লেখক আবেগের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বইটির প্রকাশক বলেন, ‘বইয়ের প্রতিটি পাতায় আছে লেখকের হৃদয়ের কথা, অভিজ্ঞতার কথা। বইটির বর্ণনাশৈলী পাঠকের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যাবে। জীবন জটিলতায় থাকা পাঠকের কাছে বইটি অনুপ্রেরণা এবং আত্মশুদ্ধির উপলক্ষ হতে পারে।’

বইটির অন্যতম প্রধান চরিত্র বৃষ্টি। ইসলাম ধর্ম নিয়ে জানতে আগ্রহী অমুসলিম তরুণী। সে আল্লাহর বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে গল্পের আরেক চরিত্র মুমুর কাছে প্রশ্ন করে। তাদের প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়ে গল্প এগিয়ে যায়। একটি আত্মহত্যার ঘটনা তাদের দুজনের কাহিনিতে নতুন মোড় এনে দেয়। শেষ পর্যন্ত কোন গন্তব্যে পৌঁছাবে, সেই উত্তর খুঁজতে গিয়ে পাঠককেও তাদের বিশ্বাস, যুক্তি আর সত্য পথের সন্ধানে যুক্ত হতে হয়।

লেখক শফিক মুন্সি একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক গণমাধ্যমে সাংবাদিকতা করছেন। পেশাগত জীবনের সত্যান্বেষী মনোভাব তার লেখক জীবনেও প্রভাব ফেলেছে।

