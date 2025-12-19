  2. একুশে বইমেলা

প্রকাশিত হলো সালেক খোকনের 'মুক্তিযুদ্ধে অবিনাশী ঘটনামালা'

প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
লেখক ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক সালেক খোকনের গবেষণাগ্রন্থ ‘মুক্তিযুদ্ধে অবিনাশী ঘটনামালা’ প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ছোট ছোট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাষ্য ও প্রামাণ্য তথ্যের আলোকে সরল গদ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে বইটিতে।

লেখক সালেক খোকন বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অস্তিত্বের ইতিহাস ও শেকড়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। একাত্তরের মুক্তির লড়াইয়ে অসংখ্য মানুষের দুঃসাহসী অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। গ্রন্থের লেখাগুলো পাঠককে ইতিহাসের গভীরে নিয়ে যাবে। কত কষ্ট ও ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে, তা নতুন করে উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে।’

গবেষণাগ্রন্থটি প্রকাশ করেছে প্রকাশনা সংস্থা কথাপ্রকাশ। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার জসিম উদ্দিন বলেন, ‘এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সালেক খোকন মুক্তিযুদ্ধের বিস্মৃত ও অন্তরালে থাকা ইতিহাস তুলে ধরার কাজে নিরলসভাবে যুক্ত আছেন। মুক্তিযুদ্ধের গৌরব, বেদনা ও সাহসের নির্মোহ ইতিহাস বিনির্মাণে তার যে অঙ্গীকার, তারই ধারাবাহিকতায় এ গ্রন্থের প্রকাশ। বইটি বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে উৎসাহিত করবে।’

দীর্ঘদিন ধরে একক প্রচেষ্টায় তৃণমূল পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় যুক্ত সালেক খোকনের প্রকাশিত মোট গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা ৩৭টি। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ ১৭টি। তার রচিত ‘যুদ্ধদিনের গদ্য ও প্রামাণ্য’ গ্রন্থটি ২০১৫ সালে ‘কালি ও কলম তরুণ কবি ও লেখক পুরস্কার’ লাভ করে। ‘৭১-এর আকরগ্রন্থ’ অর্জন করে ‘ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার ২০২১’।

নতুন গ্রন্থ ‘মুক্তিযুদ্ধে অবিনাশী ঘটনামালা’র প্রচ্ছদ এঁকেছেন মোস্তাফিজ কারিগর। ২৪০ পৃষ্ঠার বইটির মুদ্রিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০০ টাকা।

