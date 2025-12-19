  2. আন্তর্জাতিক

গ্রীসের উপকূল থেকে বাংলাদেশিসহ ৫৪৫ অভিবাসী উদ্ধার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
গ্রিস উপকূলে উদ্ধার হওয়া অভিবাসনপ্রত্যাশীরা ছবি: এএফপি (ফাইল)

গ্রীসের গাভদোস উপকূলে একটি মাছ ধরা নৌকা থেকে ৫৪৫ জন অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে কর্তৃপক্ষ। শুক্রবারের (১৯ ডিসেম্বর) এ ঘটনা সাম্প্রতিক মাসগুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ উদ্ধার অভিযান। উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের মধ্যে মূলত মিশর, সুদান ও বাংলাদেশি নাগরিকরা রয়েছেন।

জানা গেছে, হেলেনিক কোস্ট গার্ড শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) ভোর ৩টার পর দুর্ঘটনা সংকেত পেয়েছিল। গাভদোস থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ১৬ নটিক্যাল মাইল এলাকায় এ উদ্ধার অভিযানে তিনটি কোস্ট গার্ড জাহাজ, তিনটি ফ্রন্টেক্স জাহাজ এবং তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজ অংশ নেয়।

উদ্ধারকারীরা একটি মাছ ধরার নৌকায় গাদাগাদি অবস্থায় থাকা শত শত অভিবাসীকে খুঁজে পান। কয়েক ঘণ্টার অভিযান শেষে ৫৪৫ জনকে নিরাপদে কাছের ক্রিট দ্বীপের আগিয়া গ্যালিনি বন্দরে স্থানান্তর করা হয়। তারা সবাই সুস্থ ছিলেন।

আগিওস ভ্যাসিলিওস পৌরসভার মেয়র জিয়ানিস তাতারাকিস জানিয়েছেন, অভিবাসীরা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আগিয়া গ্যালিনিতে থাকবেন এবং পরে রেথিম্নোতে স্থানান্তরিত হবেন। পৌরসভা তাদের জন্য খাদ্যসংস্থান নিশ্চিত করেছে।

একই দিনে আরও একটি ঘটনায়, ফ্রন্টেক্স গাভদোসের কাছাকাছি আরেকটি জাহাজে থাকা ৩২ জন অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করে এবং তাদের ক্রিট দ্বীপের হানিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়।

পূর্ব লিবিয়ার টোব্রুক থেকে পরিচালিত পাচার নেটওয়ার্কগুলো গাভদোস পর্যন্ত ১৮০ মাইল সমুদ্র পথকে মেডিটেরেনিয়ান পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় ফাঁক হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

শুধু ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে ক্রিট ও গাভদোসে ৭,৩০০-এর বেশি অভিবাসী পৌঁছেছে যা ২০২৪ সালের মোট সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। এদের অধিকাংশই লিবিয়ার পূর্ব উপকূলের টোব্রুক থেকে কমপক্ষে ৩৬ ঘণ্টার ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন।

এ মাসের শুরুতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অবৈধ অভিবাসন রোধে কঠোর নীতি অনুমোদন করেছে যার মধ্যে রয়েছে বিতর্কিত রিটার্ন হাব ব্যবস্থা।

সূত্র : ইউরো নিউজ

