বাংলায় অনূদিত হলো এলিফ শাফাকের সর্বশেষ বই

বাংলায় অনূদিত হলো এলিফ শাফাকের সর্বশেষ বই
তুরস্কের বিশ্বনন্দিত লেখক এলিফ শাফাকের সর্বশেষ বই ‘দেয়ার আর রিভার্স ইন দ্য স্কাই’ বইয়ের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন শেহজাদ আমান ও কামরুননাহার এ্যামি। বইটি প্রকাশিত হয়েছে ছায়া প্রকাশন থেকে। বইটি অনুবাদক শেহজাদ আমানের ২৮তম এবং কামরুননাহার এ্যামির ২য় অনুবাদ বই।
কাব্যিক লেখনি ও শক্তিশালী ভাষাশৈলীর বদৌলতে তুরস্কের লেখক এলিফ শাফাক দুনিয়াব্যাপী জনপ্রিয় একজন লেখক। তিনি বাংলাদেশের পাঠকের কাছেও দারুণভাবে সমাদৃত। তাঁর ‘দ্য ফর্টি রুলস অব লাভ’; ‘দ্য বাস্টার্ড অব ইস্তাম্বুল’ বা ‘থ্রি ডটার্স অব ইভ’ বিশ্বব্যাপী যেমন পাঠকের মন জিতে নিয়েছে; তেমনই বাংলা অনুবাদও বাংলাভাষী পাঠকের পছন্দের বইয়ে পরিণত হয়েছে।
গল্পটি প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার প্রতাপশালী রাজা আশুরবানিপালের কিংবা সেই মহাকাব্যিক চরিত্র গিলগামেশের। হয়তো ১৮ শতকের লন্ডনে জন্ম নেওয়া বিরল প্রতিভাবান আর্থারের। কিংবা তুরস্কের ইয়াজিদি কিশোরী নারিনের বা লন্ডনের বাসিন্দা কুর্দি বংশোদ্ভূত পানিবিজ্ঞানী জালিখাহর। অথবা হয়তো টাইগ্রিস কিংবা টেমস নদীর। নাকি সেই ছোট্ট পানির ফোঁটার, যে বারবার প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ঝাঁপ দিয়েছে পৃথিবীর বুকে। আবার বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে গিয়ে মেঘ হয়ে ফের ঝরেছে বৃষ্টির ছন্দে। কখনো জমে গিয়ে হয়েছে তুষারকণা।
কী নিয়ে রচিত হয়েছে উপন্যাসটি বা কী গল্প বলা হয়েছে এ উপন্যাসে? এর উত্তর অল্প কথায় দেওয়া মুশকিল! গল্পটি কার, নাকি সবার—বইটির পাঠকেরাই কেবল তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন।
