২০ লাখ টাকা লোকসানের পরও সিনেমায় ফিরছেন পপি

২০ লাখ টাকা লোকসানের পরও সিনেমায় ফিরছেন পপি
২০ লাখ টাকা লোকসানের পরও সিনেমায় ফিরছেন পপি। এর আগে সিনেমায় প্রযোজনা করেছিলেন এই নায়িকা। তখন লোকসানের মুখ দেখেন। প্রায় ২০ লাখ টাকা ক্ষতি হয় তার। তবুও নতুন করে সাহস নিয়ে ফিরে আসছেন পপি। ভক্তদের জন্য এটি বেশ চমক জাগানিয়া খবর বটে।
দীর্ঘদিন ধরেই পপি সিনেমা থেকে দূরে সরে আছেন। অনেকদিন ছিলেন নিখোঁজও। তারপর পারিবারিক ঝামেলার কারণে প্রকাশ্যে আসতে বাধ্য হন। তখন জানা যায় বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন তিনি। জন্ম দিয়েছেন এক পুত্র সন্তানও।
সংসারে মন দেয়া পপি আর কখনো সিনেমায় ফিরবেন কি না সে নিয়ে ভক্তদের কৌতুহল ছিল তুঙ্গে। এবার ভক্তদের জানালেন নতুন খবর। তিনি সিনেমায় ফিরছেন। তবে নায়িকা হিসেবে নয়। প্রযোজক হিসেবেই ফিরছেন পপি।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পপি স্পষ্ট করে বলেন, ‘অভিনয়ে আর ফেরা হবে না, এটা নিশ্চিত। তবে পুরোনো কিছু অসমাপ্ত কাজ শেষ করব। এরপর ফিরব নিজের মতো করে প্রযোজক হয়ে।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘সিনেমা প্রযোজনা আমার জন্য নতুন কিছু নয়। আগে থেকেই প্রযোজনার প্রতি আগ্রহ ছিল। ভালো গল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারলে আমার বেশি ভালো লাগে। দীর্ঘ অভিনয়জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। ফিল্মের লাইনটা ভালোভাবেই জানি। তাই এবার প্রযোজনার মাধ্যমে ফিরতে চাই।’
এর আগে পপি প্রযোজনা করেছিলেন ‘কিডন্যাপ’, ‘জীবন মানেই যুদ্ধ’ এবং আরও দুটি সিনেমা। পরিচালনা করেছিলেন মনোয়ার খোকন। তবে সেসব ছবিতে লাভ নয়, লোকসানই গুনতে হয়েছে তাকে। প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতির কথা নিজেই জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
তবুও হাল ছাড়ছেন না তিনি। পপির বিশ্বাস, এবার যদি ভালো গল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন তবে নিশ্চয়ই ইতিবাচক ফল পাবেন।
নায়িকা হিসেবে পপির ঝুলিতে রয়েছে অসংখ্য হিট সিনেমা ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। তবে এখন থেকে দর্শক তাকে নিয়মিত দেখবেন প্রযোজক হিসেবে।
এলআইএ/এএসএম