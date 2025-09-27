গভীর রাতে বিশেষ ভিডিও কলে শাকিব খান
গভীর রাতে বিশেষ ভিডিও কলে শাকিব খান দেখা দিলেন। সেই ভিডিও কল তার ভক্তরা বেশ উপভোগ করেছেন। বাংলা চলচ্চিত্রের সুপারস্টার শাকিব খান শুধু অভিনেতা নন, একজন নিবেদিত প্রাণ বাবা হিসেবেও ভক্তদের কাছে পরিচিত। দুই সন্তানের প্রতিই সমান যত্নবান এই তারকা। তার প্রমাণ মেলে সন্তানের জন্মদিনসহ নানা উপলক্ষে। প্রতি জন্মদিনেই দেখা যায় দুই পুত্রকে আবেগঘন শুভেচ্ছা জানান তিনি।
আজ (২৭ সেপ্টেম্বর) শাকিব-অপুর ছেলে আব্রাম খান জয়ের জন্মদিন। দিবসটি স্মরণীয় করে রাখতে গতকাল (২৬ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে ছেলের সঙ্গে কাটানো কিছু বিশেষ মুহূর্তের ভিডিও প্রকাশ করেন শাকিব।
ভিডিওতে বাবা-ছেলের মধুর সময়ের ঝলক দেখতে পান ভক্তরা। সেখানে খেলা থেকে শুরু করে হাসিখুশি মুহূর্ত ধরা দেয়।
ছেলে জয়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শাকিব খান
ক্যাপশনে শাকিব লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার ছোট্ট রাজপুত্র। তুমি যেন বড় হয়ে ওঠো একজন সৎ, সাহসী ও হৃদয়বান মানুষ হিসেবে। মহান আল্লাহর কাছে আমার একটাই প্রার্থনা। তোমার জীবনে সুখ, শান্তি আর সফলতার সব দরজা সর্বদা উন্মুক্ত থাকুক।’
প্রসঙ্গত, শাকিব-অপু বিয়ে করেছিলেন ২০০৮ সালে। তবে দীর্ঘদিন গোপন ছিল এই সম্পর্ক। ২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় জন্ম নেয় তাদের সন্তান জয়। পরে ২০১৭ সালের ১০ এপ্রিল এক টিভি সাক্ষাৎকারে প্রথমবারের মতো জয়কে প্রকাশ্যে আনেন অপু বিশ্বাস। সেদিনই সামনে আসে শাকিব-অপুর বিয়ের খবরও।
এখন ভক্তদের মাঝে প্রশ্ন, সিনেমার পর্দায় নায়ক শাকিব খানকে যতটা জনপ্রিয়, বাস্তব জীবনে বাবা হিসেবেও কি তিনি ঠিক ততটাই অনন্য? ভিডিওটি দেখে অনেকেই বলছেন উত্তরটা একটাই, ‘হ্যাঁ!’
