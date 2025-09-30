মুক্তির আগেই ঝড় তুলেছে ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’
ঋষভ শেঠির ‘কান্তারা: অ্যা লিজেন্ড চ্যাপ্টার ১’ সিনেমাটির অগ্রিম বুকিং শুরু হয়েছে। এবার দেখা যাচ্ছে সিনেমাটি প্রথমবারের তুলনায় সিক্যুয়েলে আরও বেশি সাড়া পাচ্ছে। ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া ‘কান্তার’ ব্লকবাস্টার হিট সিনমো ছিল। মাত্র ১৬ কোটি রুপি বাজেটে তৈরি সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী আয় ৪০০ কোটি রুপি ছাড়িয়ে যায়। এখন এর পরের কিস্তি ‘কান্তারা: অ্যা লিজেন্ড চ্যাপ্টার ১’ মুক্তি পেতে যাচ্ছে। তাই দর্শকরা এরই মধ্যেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন।
নির্মাতা সিনেমার সিক্যুয়েল নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হচ্ছে। ‘কান্তারা: অ্যা লিজেন্ড চ্যাপ্টার ১’ মুক্তির দিনের ৫ হাজার ১৯৫টি শো ভারতজুড়ে থাকছে। এরপর দর্শকরা কতটা সাড়া দেন সেই অনুযায়ী এই শোগুলো বাড়াতে বা কমাতে পারেন প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা। কিন্তু অগ্রিম বুকিংয়ের পরিসংখ্যান বিচার করলে, স্ক্রিন সংখ্যা কমার সম্ভাবনা কম বলে মনে হচ্ছে। বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা ওয়েবসাইট ‘স্যাকনিল্ক’ থেকে জানা গেছে, সিনেমাটির অগ্রিম বুকিং পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ১ লাখ ৩১ হাজার ৪৯১টি টিকিট বিক্রি হয়েছে।
সিনেমাটির আগের কিস্তির উন্মাদনা মাথায় রেখে, ঋষভ শেঠি ‘কান্তারা: অ্যা লিজেন্ড চ্যাপ্টার ১’ কন্নড় ছাড়াও তেলেগু, তামিল, হিন্দি এবং মালায়ালাম ভাষায় মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে মুক্তির তারিখে দর্শকরা কেবল ‘টুডি’তে সিনেমাটি দেখতে পারবেন।
আয়ের দিক থেকে ‘কান্তারা: অ্যা লিজেন্ড চ্যাপ্টার ১’ এরই মধ্যে অগ্রিম বুকিং থেকে ৯ কোটি টাকা আয় করেছে, যার মধ্যে ব্লক করা আসনও রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
আরও পড়ুন:
‘ক্রু ২’ সিনেমাতেও কি কারিনাকে দেখা যাবে
থালাপতি বিজয়ের জনসভায় মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার ১
মাত্র তিন দিনের মধ্যে নিঃসন্দেহে এটি একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব! ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’ সিনেমার অগ্রিম বুকিং ২৬ সেপ্টেম্বর কন্নড় সংস্করণের জন্য শুরু হয়েছিল। এরপর ২৮ সেপ্টেম্বরে হিন্দি, মালায়ালাম এবং অন্যান্য সংস্করণের জন্য খোলা হয়েছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে সিনেমাটির অসাধারণ আয় থেকে বোঝা যায় যে দর্শকরা সিনেমাটির জন্য বেশ উত্তেজিত। এখন দেখার মুক্তির পরও কি আয়ের এই গতি অব্যাহত থাকবে? সিনেমাটি আসছে ২ অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে।
এমএমএফ/জেআইএম