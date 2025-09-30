  2. বিনোদন

থালাপতি বিজয়ের জনসভায় মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার ১

প্রকাশিত: ০১:১৬ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দক্ষিণী সুপারস্টার ও তামিলাগা ভেট্রি কাজগম (টিভিক) প্রধান বিজয় থালাপতির জনসভায় পদপিষ্ট হয়ে ৪১ জন নিহতের ঘটনায় এক নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। সোমবার রাতে করুর পশ্চিম জেলার টিভিক সম্পাদক মথিয়াঝগনকে আটক করে পুলিশ।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, মথিয়াঝগনের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা, অবহেলায় মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি এবং জননিরাপত্তা বিপন্ন করার অভিযোগে মামলা হয়েছে। পাশাপাশি টিভিকের সাধারণ সম্পাদক বুসি আনন্দ ও যুগ্ম সম্পাদক নির্মল শেখরের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শনিবার করুরে বিজয়ের জনসভায় ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনায় ১০ শিশু ও ১৭ নারীসহ ৪১ জন প্রাণ হারান। আহত হয়েছেন অন্তত ৫০ জন। হাসপাতালে এখনও অনেকের চিকিৎসা চলছে।

অভিযোগ উঠেছে, বিজয় আগেভাগেই জেলায় পৌঁছালেও অনুষ্ঠানে আসতে দেরি করেন প্রায় চার ঘণ্টা। এ সময় অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে না পেরে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ যায় দর্শকদের। তাছাড়া অনুমতি ছাড়া রোডশো করায় বিজয়ের বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছে।

এ ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে তামিলনাড়ু জুড়ে। বিজয়ের বাড়িতে বোমা হামলার হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার পর এক বিবৃতিতে বিজয় বলেন, ‘এই দুর্ঘটনায় আমার হৃদয় ভেঙে গেছে। যে কষ্ট পরিবারের মানুষগুলো এখন পাচ্ছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।’

তিনি নিহত পরিবারের জন্য প্রতি জনকে ২০ লাখ করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন।

