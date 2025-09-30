‘ক্রু ২’ সিনেমাতেও কি কারিনাকে দেখা যাবে
বলিউডে ২০২৪ সালের অন্যতম সফল সিনেমা ছিল ‘ক্রু’। টাবু, কারিনা কাপুর ও কৃতি স্যানন অভিনীত এ কমেডি সিনেমার দর্শকের কাছে যেমন বিনোদনের খোরাক জুগিয়েছিল, তেমনই বক্স অফিসে ব্যবসাও করেছিল দারুণ। সিনেমার তিন বিমান বালার চরিত্র শুধু রুপালি পর্দায় নয়, দর্শকের মনেও জায়গা করে নিয়েছিল। সেই কারণেই সিনেমার নির্মাতা এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। মানে ‘ক্রু ২’ পেতে যাচ্ছেন দর্শকরা।
প্রথম সিনেমার দারুণ সাফল্যের পর থেকেই দর্শকের কৌতূহল ছিল, এর সিক্যুয়েল নির্মাণ নিয়ে। অবশেষে জানা গেল, প্রযোজনা সংস্থা এরই মধ্যেই চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে। বিভিন্ন খসড়া লেখা হলেও শেষ পর্যন্ত এমন একটি গল্প বাছাই করা হয়েছে যা মূল সিনেমার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দর্শককে আবারও নতুন অভিযানে নিয়ে যাবে। যদিও প্রজেক্টটি এখনো একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। গুঞ্জন ছড়িয়েছে—কারিনা কাপুর খান ফিরতে পারেন এই সিক্যুয়েলেও।
তবে কারিনা নাকি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য পড়ে তার চরিত্রটি বুঝে তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। অন্যদিকে টাবু ও কৃতি স্যানন ফিরবেন কিনা তা এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবুও নির্মাতাদের ইচ্ছা রয়েছে আবারও তিন নায়িকাকে একসঙ্গে পর্দায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা। কারণ দর্শক যে এই তিনজনের রসায়ন ভীষণ উপভোগ করেছিলেন, তা আগেই প্রমাণিত।
প্রথম সিনেমার গল্পে দর্শক দেখেছিলেন তিন বিমান বালার জীবনের টানাপোড়েনের গল্প। একসময় তারা জড়িয়ে পড়ে এক ঝুঁকিপূর্ণ ডাকাতির খেলায়। তাদের প্রতিটি ভুল সিদ্ধান্ত এবং দুর্ভাগ্য তাদের আরও গভীর বিপদে ফেলে দেয়। সেই দারুণ কমেডি আর থ্রিলারের মিশ্রণই এ সিনেমাকে করে তুলেছিল এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতার যাত্রা। নির্মাতা রাজেশ এ. কৃষ্ণনের দক্ষ পরিচালনা এবং একতা কাপুর ও রিয়া কাপুরের প্রযোজনায় সিনেমাটি ২০২৪ সালের হিট তালিকার শীর্ষে চলে যায়।
এবার সবার মনে প্রশ্ন জেগেছে—এ সিনেমার সিক্যুয়েলে নতুন কী চমক থাকছে? জানা যাচ্ছে, আগের কাহিনির পরিণতি থেকে নতুন ঘটনার সূচনা হবে। আবারও থাকবে হাসি, টুইস্ট আর উত্তেজনা। তবে এবার আরও বড় মাপের চমক অপেক্ষা করছে দর্শকের জন্য। যেহেতু সিক্যুয়েল, তাই দর্শকের প্রত্যাশাও আকাশছোঁয়া। কারিনা ফিরলে সেটি হবে সিনেমার অন্যতম বড় আকর্ষণ।
এদিকে কারিনা কাপুর খান বর্তমানে মেগনা গুলজারের নির্মাণে এক থ্রিলার সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। তার ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে তিনি বেছে বেছে কাজ করছেন গণমাধ্যমকে জানাচ্ছেন। তাই ‘ক্রু ২’তে যোগ দিলে তা নিঃসন্দেহে বড় সংবাদ হবে। অন্যদিকে টাবু ও কৃতীর ব্যাপারেও অনুরাগীরা সমান আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সব মিলিয়ে যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনো আসেনি, তবুও এ সিনেমা নিয়ে বলিউডে এরই মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে।
প্রথম সিনেমার মতোই যদি এই সিক্যুয়েলও দর্শকের মন জয় করতে পারে, তবে এটি গড়ে তুলতে পারে এক দুর্দান্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি। এখন অপেক্ষা শুধু তিন নায়িকার প্রত্যাবর্তনের—তাহলেই আবারও শুরু হবে তাদের হাসি-ঠাট্টা আর রোমাঞ্চে ভরা নতুন যাত্রা।
