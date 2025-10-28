আরও জমজমাট গল্পে নভেম্বরে ফিরছে ‌‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০৮:১৭ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
প্রখ্যাত অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ীর অভিনীত স্পাই থ্রিলার ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ তুমুল জনপ্রিয়। আগের দুটি পর্ব বেশ সাড়া পেয়েছে ওটিটিতে। এবার ফুরাচ্ছে সিজন ৩ এর অপেক্ষা। আগামী ২১ নভেম্বর প্রাইম ভিডিওতে প্রিমিয়ার হবে এটি।

রাজ ও ডিকের সৃষ্ট এই সিরিজের নতুন সিজনে চলবে শ্রীকান্ত তিওয়ারির গল্প। যিনি একজন দুর্দান্ত গোপন এজেন্ট। মনোজ বাজপেয়ী এতে শ্রীকান্তের চরিত্রে অভিনয় করছেন। সিরিজে দেখা যাবে, দেশের দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত জটিল জীবন সামলাতে গিয়ে শ্রীকান্তকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। এবার থাকবে আরও রহস্য ও উত্তেজনা।

প্রিমিয়ার উপলক্ষে প্রকাশিত টিজারে মনোজের সঙ্গে প্রিয়ামণি ও শরীভ হাসমিকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গেছে। টিজারের ক্যাপশন ছিল, ‌‘লে লাডলে, হয়ে গেল শ্রীকান্তের কমব্যাক #TheFamilyManOnPrime, নভেম্বর ২১।’

নতুন সিজনে ঝুঁকি এবং বিপদ আরও বেড়েছে। শ্রীকান্তকে নতুন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী জয়দীপ আহলাওয়াতের রুক্মা এবং নিমরাত কৌরের মীরার মুখোমুখি হতে হবে। পালিয়ে বেড়াতে গিয়ে তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক হুমকির মুখোমুখি হয়ে অচেনা জায়গায় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন।

নতুন সিজনে এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন শরাদ কেলকার, নীরজ মাধব, দালিপ তাহিল, সানি হিন্দুজা এবং শ্রেয়া ধনবান্থারি।

সিরিজের প্রথম সিজন ২০১৯ সালে প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পায় এবং দ্বিতীয় সিজন ২০২১ সালে।

