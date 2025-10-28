  2. বিনোদন

আবারও শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন ভারতের ইধিকা, নিচ্ছেন ৩৮ লাখ টাকা

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৮ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
আবারও শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন ভারতের ইধিকা, নিচ্ছেন ৩৮ লাখ টাকা
আবারও শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন ভারতের ইধিকা

দুই বাংলার দর্শকের কাছে পরিচিত মুখ ইধিকা পাল। কলকাতার জনপ্রিয় সিরিয়াল তারকা থেকে তিনি বড়পর্দায় আসেন ২০২৩ সালে হিমেল আশরাফের ‘প্রিয়তমা’ ছবির মাধ্যমে শাকিব খানের নায়িকা হয়ে। ‘ইতি’ চরিত্রে অভিনয় করে তিনি তুমুল জনপ্রিয়তা পান। হয়ে ওঠেন দুই বাংলার আলোচিত নায়িকা।

এরপর দেবের সঙ্গে অভিনয় করেন ব্যবসাসফল ছবি ‘খাদান’-এ। আবার ঢাকাই সিনেমায় শাকিবের সঙ্গে ‘বরবাদ’-এ দেখা যায় তাকে। ধারাবাহিকভাবে ‘বহুরূপ’ ও ‘রঘু ডাকাত’-এর মতো সিনেমায়ও প্রশংসিত হন ইধিকা।

আরও পড়ুন
কবে নতুন জীবন শুরু করছেন শাকিবের নায়িকা ইধিকা
জুটি হয়ে আসছেন সিয়াম-ইধিকা

নতুন গুঞ্জন, শাকিব খানের আগামী ঈদুল ফিতরের ছবি ‘প্রিন্স’-এর নায়িকা হচ্ছেন ইধিকা পাল। প্রিন্স টিমের সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ২৮ লাখ রুপিতে চুক্তি হয়েছে তার সঙ্গে। যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩৮ লাখেরও বেশি। তার মধ্যে ১৫ লাখ রুপি ইতিমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে কিছুটা সময় নিতে চায় নির্মাতার দল।

অন্যদিকে, সিনেমায় বাংলাদেশি নায়িকাও থাকছেন। তিনি তাসনিয়া ফারিণ।

ছবিটি নব্বই দশকের ঢাকা শহরের আন্ডারওয়ার্ল্ডকে ঘিরে নির্মিত হচ্ছে। যেখানে থাকবে ক্রাইম, লাভ, অ্যাকশন ও ইমোশনের সমন্বয়। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন আবু হায়াত মাহমুদ। গল্প লিখেছেন মেজবাহ উদ্দিন সুমন। চিত্রনাট্য লিখেছেন আবু হায়াত মাহমুদ ও মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন।

বর্তমানে শাকিব ব্যস্ত ‘সোলজার’-এর কাজে, অন্যদিকে ইধিকা লন্ডনে দেবের সঙ্গে ‘প্রজাপতি ২’-এর শুটিংয়ে। পরপর তিনটি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করছেন এই জনপ্রিয় জুটি।

এমআই/এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে নায়কদের সাথে যা করেন জাহ্নবী

ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে নায়কদের সাথে যা করেন জাহ্নবী

বলিউড
৩৮ দিনের প্রেম, বিয়ে করলেন জাহিদ নিরব

৩৮ দিনের প্রেম, বিয়ে করলেন জাহিদ নিরব

গান
ভেঙে গেলো মাহির ১৫ বছরের সংসার

ভেঙে গেলো মাহির ১৫ বছরের সংসার

বলিউড