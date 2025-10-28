একজনকে ভালোবেসে অন্যজনকে শরীর দেওয়া অন্যায় না : কাজল ও টুইঙ্কল

একজনকে ভালোবেসে অন্যজনকে শরীর দেওয়া অন্যায় না : কাজল ও টুইঙ্কল
প্রেমে মন নাকি শরীর, কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? এ বিতর্ক নতুন নয়। কেউ বলেন ভালোবাসা মানে আত্মিক বন্ধন। কেউ দাবি করেন ভালোবাসা মানেই শারীরিক টান। এমন প্রশ্নে এবার মত দিয়েছেন বলিউডের দুই জনপ্রিয় অভিনেত্রী টুইঙ্কল খান্না ও কাজল।
দুই তারকার মতে, একজনকে ভালোবেসে অন্যজনকে শরীর দেওয়া অন্যায় নয়।
সম্প্রতি ‘টু মাচ’ নামের এক অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন কাজল ও টুইঙ্কল। সেখানে অতিথি ছিলেন জাহ্নবী কাপুর ও করণ জোহর। সেখানেই ওঠে প্রেম, সম্পর্ক ও প্রতারণা নিয়ে আলোচনা। প্রশ্ন ওঠে, সম্পর্কে থাকাকালীন কেউ তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলে সেটা কি প্রতারণা?
উত্তরে কাজল ও টুইঙ্কল জানান, ‘মন দেওয়া মানেই প্রতারণা। কিন্তু শরীর দেওয়া তেমন কিছু নয়। মন যদি নিজের মানুষটার সঙ্গেই থাকে, তবে শরীরের ভুল বোঝাবুঝিকে অপরাধ বলা ঠিক নয়।’
তাদের এমন বক্তব্যে প্রবল আপত্তি জানান জাহ্নবী কাপুর। তিনি বলেন, ‘প্রেমে মন আর শরীর দুটোই সমান জরুরি। কেউ যদি শারীরিকভাবে অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে সেটা স্পষ্ট প্রতারণা। সম্পর্ক মানে শুধু মন নয়, শরীরেরও অঙ্গীকার।’
টু মাচ শোতে কাজল ও টুইঙ্কলের অতিথি ছিলেন করণ জোহর ও জাহ্নবী কাপুর
জাহ্নবীর বক্তব্যকে বয়সের অজুহাত হিসেবে দেখেছেন টুইঙ্কল ও কাজল। তাদের ভাষায়, ‘বয়স বাড়লে সম্পর্কের মানে বদলায়। তখন বোঝা যায়, জীবনের বাস্তবতা শুধু অনুভূতির নয়, অনেক সময় শারীরিকও।’
এই বিতর্কে করণ জোহরও টুইঙ্কল-কাজলের পক্ষে মত দেন। তার মতে, সম্পর্কের জটিলতা বোঝা যায় সময় ও অভিজ্ঞতায়। জাহ্নবীর মতো তরুণরা এখনো সেই জায়গায় পৌঁছায়নি।
প্রেমে শরীর না মন, কোনটা গুরুত্বপূর্ণ সেই চিরচেনা প্রশ্ন আবারও মুখর করেছে বলিউড।
