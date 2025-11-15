  2. বিনোদন

ফিগার আকর্ষণীয় করে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে নায়িকা

প্রকাশিত: ০৫:০৬ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
বলিউডের আলোচিত অভিনেত্রী শার্লিন চোপড়া। সৌন্দর্যবর্ধনমূলক অস্ত্রোপচারের কারণে শারীরিক জটিলতার মুখে পড়েছেন। স্তনের আকার বাড়িয়ে ফিগার আকর্ষণীয় করতে অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন তিনি। সেই প্রভাবে হঠাৎই তার পিঠ, ঘাড় ও কাঁধে তীব্র ব্যথা অনুভূত হচ্ছিল কয়েকদিন ধরেই।

সম্প্রতি ব্যথা তীব্র হলে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার করে কৃত্রিম ‘ইমপ্ল্যান্ট’ অপসারণ করা হয়।

শার্লিনের ইনস্টাগ্রাম পোস্ট অনুযায়ী, কয়েক বছর আগে কৃত্রিমভাবে স্তনবৃদ্ধি করেছিলেন তিনি। এর ফলে শরীরের উপরের অংশের অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি পায়, যা সম্প্রতি পিঠ, ঘাড় ও কাঁধে অসহনীয় ব্যথা সৃষ্টি করে। চিকিৎসকদের পরামর্শ নেয়ার পর শার্লিন স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে ‘ইমপ্ল্যান্ট’ অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি আরও জানান, স্তনবৃদ্ধির পাশাপাশি মুখেও ‘ফিলার’ ব্যবহার করেছিলেন। তবে নিজের প্রাকৃতিক রূপ ফিরিয়ে আনতে গত বছরের আগস্টে সব ফিলার অপসারণ করেছেন।

বর্তমানে শার্লিন তুলনামূলকভাবে হালকা জীবনযাপন করছেন এবং শারীরিক অবস্থাও স্থিতিশীল রয়েছে।

