কন্যার বাবা-মা হলেন রাজকুমার-পত্রলেখা
বলিউডের তারকা দম্পতি রাজকুমার রাও ও পত্রলেখা। তাদের ঘর ভরে উঠেছে নতুন আনন্দে। চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীর দিনেই কন্যার বাবা-মা হলেন রাজকুমার-পত্রলেখা জুটি। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালেই সামাজিকমাধ্যমে যৌথ বিবৃতি দিয়ে এ সুখবর জানান তারা।
ইউনিকর্নের ছবি দিয়ে তারা লেখেন, ‘আমরা আনন্দিত। ঈশ্বর আমাদের কন্যা সন্তান দিয়েছেন। চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীতে এটিই আমাদের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।’
নতুন অতিথির আগমনে আনন্দে ভাসছে বলিউড অঙ্গন। দক্ষিণী অভিনেত্রী কৃতি সুরেশ শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, ‘দু’জনের জন্য ভালোবাসা রইল, ঈশ্বর মঙ্গল করুন।’ কোরিওগ্রাফার ফারাহ খান উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন, ‘ইয়াহু! সেরা খবর। আমি এবার আন্টি হয়ে গেলাম।’
এর পাশাপাশি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তৃপ্তি দিমরি, এশা গুপ্তা, ভিকি কৌশল, দিয়া মির্জা, সুনীল শেঠি, কৃতি শ্যানন, বনি কাপুরসহ আরও অনেকে।
এর আগে গতকালই বাবা হওয়ার খবর সামাজিকমাধ্যমে শেয়ার করেছিলেন রাজকুমার। ক্যাপশনে ছোট করে লিখেছিলেন ‘উচ্ছ্বসিত’। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন দুটি লাল হৃদয়ের চিহ্ন।
প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে রাজকুমার রাও এবং পত্রলেখার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এরপর শুরু বন্ধুত্ব ও প্রেম। ১১ বছর প্রেমের পর তারা ২০২১ সালের ১৫ নভেম্বর সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন।
