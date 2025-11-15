  2. বিনোদন

মাত্র ২৫ বছর বয়সেই বিধায়ক হলেন কে এই গায়িকা

প্রকাশিত: ১২:৩২ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
মাত্র ২৫ বছর বয়সেই বিধায়ক হলেন কে এই গায়িকা
২৫ বছর বয়সেই বিধায়ক হয়ে গেলেন বিহারের এই গায়িকা

ভারতের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট পেয়েছে অভূতপূর্ব বিজয়। ভোটগণনা শুরু হতেই স্পষ্ট হয়ে যায় রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণের বড় পরিবর্তন। ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন সাধারণ ভোটাররা।

এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি চর্চায় থাকা নাম মৈথিলী ঠাকুর। জনপ্রিয় তরুণ সংগীতশিল্পী তিনি। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই বিধায়ক হয়ে গেলেন বিহারের এই গায়িকা। তিনি এখন ভারতের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক। প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিয়েই জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। আলিনগর আসনে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) প্রার্থী বিনোদ মিশ্রকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিজয়ী হন তিনি।

২০০০ সালের ২৫ জুলাই বিহারের মধুবনী জেলায় জন্ম মৈথিলীর। বাবা ও দাদার কাছে ছোটবেলা থেকেই শাস্ত্রীয় ও লোকসংগীতে তালিম নেন। ২০১৭ সালে ‘রাইজিং স্টার’ সংগীত প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয়ে প্রথম আলোচনায় আসেন তিনি।

নির্বাচনের কয়েকদিন আগেই বিজেপিতে যোগ দেন মৈথিলী। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের উন্নয়নমূলক কাজে আমি অনুপ্রাণিত। আমি সমাজের সেবা করতে চাই। বিহারের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে চাই।’

এক সাক্ষাৎকারে এশিয়ান নিউজ এজেন্সিকে দেওয়া মন্তব্যে মৈথিলী আরও বলেন, ‘এটা যেন স্বপ্নের মতো। আমি নিজের এলাকার মেয়ে হয়ে আলিনগরের মানুষের সেবা করতে চাই। এখন আমার সব ভাবনা শুধু আলিনগরের উন্নয়নকেই ঘিরে।’

সংগীতের মঞ্চ থেকে রাজনীতির অঙ্গনে, মৈথিলীর এই যাত্রা এখন ভারতের তরুণদের মাঝেও বিশেষ আগ্রহ ও আলোচনা তৈরি করেছে।

