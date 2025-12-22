  2. বিনোদন

মানহানি মামলার পর কুমার শানুর বিরুদ্ধে মুখ খুললেন সাবেক স্ত্রী

প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
কুমার শানু ও রীতা ভট্টাচার্য। ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কুমার শানু তার সাবেক স্ত্রী রীতা ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে মুম্বাই হাইকোর্টে একটি মানহানির মামলা করেছেন। গায়কের অভিযোগ, রীতার মিথ্যা বক্তব্য ও অপবাদের কারণে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ কারণে তিনি সাবেক স্ত্রীর কাছে ৩০ লাখ রুপির ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

কুমার শানুর এই আইনি পদক্ষেপের পর এক সাক্ষাৎকারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রীতা। তিনি দাবি করেন, কুমার শানুর সঙ্গে তার কিংবা তাদের সন্তানদের কোনো যোগাযোগ নেই। এমনকি গায়ক তাদের ফোন নম্বরও ব্লক করে রেখেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। দীর্ঘ তিন দশক কোনো সম্পর্ক না থাকার পর হঠাৎ করে এই মামলাকে হয়রানি হিসেবেই দেখছেন রীতা।

রীতার ভাষ্য, ‘আমি স্তম্ভিত। যে স্ত্রী তার তিন সন্তানকে বড় করল, আজ তার বিরুদ্ধেই মামলা করছেন তিনি। আমি জানি না উনি কীভাবে ভাবলেন আমার কাছে ৩০ লাখ টাকা আছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘যখন আমি সন্তানসম্ভবা ছিলাম, তখনই প্রথমবার আমাকে আদালতে টেনেছিলেন তিনি। আর আজ ৬৩ বছর বয়সে এসে আবার আদালতের চক্কর কাটতে হবে। দীর্ঘ ৩১ বছর পর তার সঙ্গে আমার কোর্টে দেখা হবে।’

সাক্ষাৎকারে আবেগাপ্লুত হয়ে হাতজোড় করে রীতা বলেন, ‘যদি ভালোবাসতে না পারেন, অন্তত আমাদের শান্তিতে থাকতে দিন। দয়া করে এভাবে আর আমাদের হেনস্তা করবেন না।’

একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এই মামলার আইনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে কুমার শানু ও রীতা ভট্টাচার্যের বিচ্ছেদ হয়। তাদের একটি ছেলে রয়েছে-জন কুমার শানু।

