মাস পার হলেও থামেনি ‘ধুরন্ধর’ ঝড়, কত আয় করেছে সিনেমাটি

মাস পার হলেও থামেনি ‘ধুরন্ধর’ ঝড়, কত আয় করেছে সিনেমাটি
বক্স অফিসে ইতিহাস গড়েছে রণবীর সিং অভিনীত ‘ধুরন্ধর’। হিন্দি ভাষার সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমার তালিকায় জায়গা করে নেওয়া সিনেমাটি মুক্তির ৩৪ দিন পার করেও দাপট বজায় রেখেছে। ভারতীয় বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা সাইট ‘স্যাকনিল্ক’ জানাচ্ছে, এখন পর্যন্ত ভারতে সিনেমাটির নেট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৭৮৬ কোটি রুপি।
৭ জানুয়ারি বুধবার পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে জানা যায়, ৩৪তম দিনে ‘ধুরন্ধর’ আয় করেছে প্রায় ৪ দশমিক ২৫ কোটি রুপি। ‘স্যাকনিল্ক’র হিসেব অনুযায়ী, ৩৪ দিনে সিনেমাটির মোট নেট সংগ্রহ ৭৮৬ কোটি রুপিতে পৌঁছেছে।
তবে ৩২তম দিনে এসে কিছুটা ধাক্কা খায় সিনেমাটির আয়। সোমবার সিনেমাটির বক্স অফিস সংগ্রহ প্রায় ৬২ দশমিক ৭৫ শতাংশ কমে যায়। ৩১তম দিনে যেখানে আয় ছিল ১২ দমমিক ৭৫ কোটি রুপি, সেখানে ৩২তম দিনে তা নেমে আসে ৪ দশমিক ৭৫ কোটিতে। গত তিন দিন ধরেই সিনেমাটির দৈনিক আয় ঘোরাফেরা করছে ৪ কোটির কাছাকাছি।
এদিকে ‘ধুরন্ধর’র সাফল্যের রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয়েছে পরের কিস্তি নিয়ে আলোচনা। আদিত্য ধর পরিচালিত ‘ধুরন্ধর পার্ট ২’ মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ। রণবীর সিংয়ের এই স্পাই থ্রিলারকে ভারতীয় সিনেমার জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেছে যশরাজ ফিল্মস। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সিনেমাটি নিয়ে প্রশংসার বন্যা বইছে।
এখন দর্শক ও ইন্ডাস্ট্রির সবার নজর ‘ধুরন্ধর পার্ট ২’র দিকে। প্রথম পর্বের রেকর্ড ভেঙে নতুন কীর্তি গড়তে পারে কি না-তা নিয়েই বাড়ছে প্রত্যাশা।
