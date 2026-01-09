বিজয়ের ‘জন নয়াগন’ মুক্তিতে সবুজ সংকেত

বিজয়ের ‘জন নয়াগন’ মুক্তিতে সবুজ সংকেত
দক্ষিণী সিনেমার সুপার স্টার থালাপতি বিজয়ের চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারের শেষ সিনেমা ‘জন নয়াগন’ নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতার অবসান ঘটল। আজ (৯ জানুয়ারি) মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশে সেন্সর বোর্ডকে সিনেমাটির জন্য ‘ইউ/এ’ ছাড়পত্র দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এ সিনেমার মুক্তিতে আর কোনো আইনি বাধা থাকছে না।
গত কয়েক দিন ধরেই ‘জন নয়াগন’র মুক্তি ঘিরে ভারতের তামিলনাড়ুতে ব্যাপক আলোচনা ও উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। এমনকি তামিল সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকাও বিজয়ের সমর্থনে মিছিলে নেমেছিলেন। অবশেষে আদালতের রায়ে স্বস্তি ফিরল অনুরাগীদের মধ্যে।
আগে ঘোষণা ছিল, আজ (৯ জানুয়ারি) মুক্তি পাবে বিজয়ের শেষ সিনেমা ‘জন নয়াগন’। কিন্তু সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র না পাওয়ায় হঠাৎ করেই সেই মুক্তি স্থগিত হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে নির্মাতারা মাদ্রাজ হাই কোর্টে আবেদন করেন। আদালত প্রথমে নতুন করে পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। এতে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে যায় মুক্তি।
এরই মধ্যে সিনেমাটির মুক্তি আটকে যাওয়ার পেছনে রাজনৈতিক প্রভাবের গুঞ্জনও ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্লেষকদের মতে, তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজয়ের রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও কংগ্রেসের সঙ্গে সম্ভাব্য জোটের ইঙ্গিত এই বিতর্ককে আরও ঘনীভূত করে তোলে। তবে সব জল্পনা কাটিয়ে অবশেষে আদালতের নির্দেশে সিনেমাটির মুক্তির পথ খুলে গেল।
যদিও এখনো প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি ঠিক কবে মুক্তি পাবে, তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। নির্মাতারা জানিয়েছেন, সেন্সর বোর্ড থেকে আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র হাতে পেলেই নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে।
তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তামিল সিনেমায় রাজত্ব করেছেন থালাপতি বিজয়। অভিনয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠা এই তারকা সম্প্রতি রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার জন্য সিনেমাকে বিদায় জানানোর ঘোষণা দেন। সেই বিদায়ের সিনেমা হিসেবেই ‘জন নয়াগন’ ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে। এখন শুধু মুক্তির চূড়ান্ত তারিখের অপেক্ষা।
