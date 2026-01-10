  2. বিনোদন

প্রভাসের সিনেমার প্রভাবে রণবীরের ‘ধুরন্ধর’র গতি কমেছে

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
‘ধুরন্ধর’সিনেমার একটি দৃশ্যে রণবীর সিং। ছবি: সংগৃহীত

মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে রকেট গতিতে ছুটছিল রণবীর সিং অভিনীত সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। টানা চার সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে একের পর এক রেকর্ড গড়ার পর অবশেষে কিছুটা থামল সিনেমাটির আয়। প্রভাসের নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘দ্য রাজা সাব’ আসার পরই প্রথমবারের মতো বক্স অফিসে চাপে পড়েছে ‘ধুরন্ধর’।

আয়ের হিসাব বলছে, মুক্তির পর প্রথম সপ্তাহে ‘ধুরন্ধর’ আয় করেছে ২০৭ দশমিক ২৫ কোটি রুপি। দ্বিতীয় সপ্তাহে ২৫৩ দশমিক ২৫ কোটি, তৃতীয় সপ্তাহে ১৭২ কোটি, চতুর্থ সপ্তাহে ১০৬ দশমিক ৫ কোটি এবং পঞ্চম সপ্তাহে আরও ৫১ দশমিক ৫ কোটি রুপি যোগ করেছে সিনেমাটি।

৩৬তম দিনে অর্থাৎ পঞ্চম শুক্রবার সিনেমাটির আয় ছিল ৩ দশমিক ৫ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ভারতজুড়ে সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৭৯৩ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি। ওই দিন হিন্দি ভাষায় সিনেমাটির দর্শক উপস্থিতি ছিল ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ।

এরই মধ্যেই ‘ধুরন্ধর’ বক্স অফিসে ‘পুষ্পা ২’, ‘আরআরআর’, ‘বাহুবলী’সহ একাধিক ব্লকবাস্টারকে ছাপিয়ে গিয়েছে। তবে প্রভাসের সিনেমা মুক্তির পর এই প্রথমবার ‘ধুরন্ধর’র দৈনিক আয় এক অংকের ঘরে নেমে এসেছে।

রণবীর সিংয়ের পাশাপাশি এই থ্রিলারধর্মী সিনেমায় অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল ও আর মাধবন। কান্দাহার বিমান ছিনতাই, ২০০১ সালের সংসদ হামলা এবং ২৬/১১ মুম্বাই হামলার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা এক গোপন গোয়েন্দা অভিযানের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি।

আদিত্য ধর পরিচালিত ‘ধুরন্ধর’ মূলত করাচির লিয়ারি অঞ্চলের পটভূমিতে নির্মিত, যা গ্যাংওয়ার ও সহিংসতার জন্য পরিচিত। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে আদিত্য ও লোকেশ ধর-এর বি-৬২ স্টুডিও, জিও স্টুডিওর সহযোগিতায়।

ভারতের বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা অনলাইন ‘স্যাকনিল্ক’র তথ্য অনুযায়ী মুক্তির প্রথম দিনেই সিনেমাটি আয় করেছিল ৫৪ দশমিক ১৫ কোটি রুপি। প্রিমিয়ারে আয় ছিল ৯ দশমিক ১৫ কোটি এবং ভারতের সব ভাষা মিলিয়ে প্রথম দিনের মোট আয় ছিল প্রায় ৪৫ কোটি রুপি।

৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া সিনেমাটির সিক্যুয়েল ‘ধুরন্ধর ২’ আগামী ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে আসছে। এখন সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন দর্শকরা।

এমএমএফ/এএসএম

