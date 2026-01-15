‘দ্য ব্লাফ’ ট্রেলারে জলদস্যু রূপে প্রিয়াঙ্কা, ভয়ংকর অ্যাকশনে তোলপাড়

‘দ্য ব্লাফ’ ট্রেলারে জলদস্যু রূপে প্রিয়াঙ্কা, ভয়ংকর অ্যাকশনে তোলপাড়
হলিউডে নিজের দাপট আরও একবার প্রমাণ করলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘দ্য ব্লাফ’র ট্রেলার প্রকাশ্যে আসতেই তার যুদ্ধংদেহি জলদস্যুর মতো চেহারা নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা। ‘ব্লাডি মেরি’ চরিত্রে ভয়ংকর ও আক্রমণাত্মক লুকে ধরা দিয়েছেন এই অভিনেত্রী, যেখানে হাইভোল্টেজ অ্যাকশন দৃশ্যে তিনি একের পর এক প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করছেন।
প্রথম ঝলকেই যেভাবে কৌতূহল তৈরি করেছিলেন প্রিয়াঙ্কা, ট্রেলারে তা আরও তীব্র হয়েছে। কখনো হলিউড অভিনেতা কার্ল আরবানের সঙ্গে তলোয়ার যুদ্ধে, কখনো আবার সমুদ্রতটে পড়ে থাকা শাঁখ দিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে দেখা যায় তাকে। রক্তস্নাত মুখে উল্লাসে মাততে থাকা এই জলদস্যু চরিত্র অনেকের চোখে অ্যাঞ্জেলিনা জোলির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ আবার প্রিয়াঙ্কাকে ‘লেডি জ্যাক স্প্যারো’ বলেও ডাকছেন।
উনিশ শতকের শেষ ভাগে প্রেক্ষাপট নিয়ে তৈরি ‘দ্য ব্লাফ’-এ প্রিয়াঙ্কার চরিত্রের নাম এরসেল বডেন। একসময় দুর্ধর্ষ জলদস্যু ‘ব্লাডি মেরি’ হিসেবে পরিচিত এই নারী পরে জলদস্যুর জীবন ছেড়ে ক্যারিবিয়ান দ্বীপে নতুন জীবন শুরু করেন এবং সন্তানের মা হন। কিন্তু অতীত তাকে আবার টেনে নেয় সহিংস জগতে, যেখানে সন্তানদের রক্ষা করতেই ফের অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হন তিনি। একজন সিঙ্গেল মাদার কতদূর যেতে পারেন- তারই এক ঝলক মিলেছে ট্রেলারে।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বর্তমানে হলিউডে চুটিয়ে কাজ করছেন। ‘কোয়ান্টিকো’ দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও সেই সাফল্যের ধারা যে এখনো অব্যাহত, ‘দ্য ব্লাফ’ তারই প্রমাণ বলে মনে করছেন অনেকে। বলিউডে যখন ‘আলফা মেল’ ট্রেন্ডের রমরমা, তখন হলিউডের পর্দায় প্রিয়াঙ্কা হাজির হলেন ‘আলট্রা ওম্যান’ রূপে।
আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে ‘দ্য ব্লাফ’। ট্রেলার প্রকাশের পর বলিউডের একাধিক ব্যক্তিত্বও প্রিয়াঙ্কার প্রশংসা করেছেন। অনেকের মতে, একসময় বলিউডে কোণঠাসা হলেও হলিউডে নিজের জায়গা শক্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া-তাকে এত সহজে দমিয়ে রাখা যাবে না।
এমএমএফ