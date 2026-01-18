মেয়েকে প্রকাশ্যে আনলেন রাজকুমার-পত্রলেখা, জানালেন নামও

মেয়েকে প্রকাশ্যে আনলেন রাজকুমার-পত্রলেখা, জানালেন নামও
২০২৫ সালের ১৫ নভেম্বর কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছিলেন রাজকুমার রাও ও পত্রলেখা। সন্তানের আগমনের খবর তখনই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছিলেন রাজকুমার। তবে এতদিন মেয়ের মুখ প্রকাশ্যে আনেননি তারকা দম্পতি। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটালেন তারা।
১৮ জানুয়ারি রোববার সকালে মেয়ের প্রথম ঝলক শেয়ার করেন রাজকুমার। প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, বাবা-মায়ের দুই হাতের মাঝে ধরা রয়েছে ছোট্ট এক জোড়া হাত। ছবির ক্যাপশনে তারকা দম্পতি লেখেন, ‘হৃদয়ের সবটুকু আনন্দ নিয়ে আমাদের জীবনের সেরা উপহার এবং আশীর্বাদের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছি আপনাদের।’
এই ক্যাপশনেই মেয়ের নামও প্রকাশ্যে আনেন রাজকুমার ও পত্রলেখা। তারা লেখেন, ‘আশীর্বাদ করবেন আমাদের পার্বতী পাল রাওকে।’ মেয়ের নামের সঙ্গে বাবা ও মায়ের- দুজনেরই পদবি যুক্ত করেছেন তারা।
রাজকুমার রাও ও পত্রলেখার ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট
উল্লেখ্য, পার্বতী নামটির সঙ্গে মা দুর্গার নামের যোগ রয়েছে। রাজকুমারের এই পোস্টে মুহূর্তের মধ্যেই শুভেচ্ছা আর ভালোবাসার বন্যা বয়ে যায়। আয়ুষ্মান খুরানা ও ভূমি পেনডেকর একাধিক হার্ট ইমোজিতে ভরিয়ে দেন কমেন্ট বক্স। অভিনেত্রী অহনা কুমরা লিখেছেন, ‘পত্রলেখা ও রাজকুমারকে অভিনন্দন, আর ছোট্ট পার্বতীকে স্বাগত।’
চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীতেই সন্তানের আগমনের সুখবর দিয়েছিলেন রাজকুমার ও পত্রলেখা। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব থেকেই তাদের সম্পর্কের শুরু। ২০১৪ সালে ‘সিটিলাইটস’ সিনেমাতে একসঙ্গে কাজ করার পর সেই বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে। অবশেষে ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে পত্রলেখাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন রাজকুমার, আর ঠিক এক মাসের মধ্যেই সাতপাকে বাঁধা পড়েন এই তারকা দম্পতি। এখন ছোট্ট পার্বতীকে ঘিরেই তাদের জীবনের সব আলো।
এমএমএফ