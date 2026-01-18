হাসপাতালে ভর্তি আরমান মালিক, কী হয়েছে গায়কের

হাসপাতালে ভর্তি আরমান মালিক, কী হয়েছে গায়কের
জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আরমান মালিক হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন-এ খবর জানতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তার অনুরাগীরা। শারীরিক অসুস্থতার কথা গায়ক নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন। তবে ঠিক কী কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি আরমান।
আজ (১৯ জানুয়ারি) নিজের এক্স থেকে হাসপাতালের একটি ছবি শেয়ার করেন আরমান মালিক। ছবিতে দেখা যায়, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি। হাতে স্যালাইনের নল, চোখেমুখে স্পষ্ট অসুস্থতার ছাপ। ছবিটি প্রকাশ্যে আসতেই ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে মন্তব্য করে তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।
পোস্টের ক্যাপশনে আরমান মালিক লেখেন, ‘এখন ভালো আছি। তবে গত কয়েকটি দিন মোটেও ভালো কাটেনি। একটু বিশ্রাম নিয়ে এবার নিজেকে গুছিয়ে নেব।’ গায়কের এই বার্তায় কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন অনুরাগীরা। কারণ, অসুস্থতার খবর দিলেও তিনি জানিয়েছেন-আগের তুলনায় এখন অনেকটাই ভালো আছেন।
এর আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে অন্য একটি প্রসঙ্গেও আলোচনায় ছিলেন আরমান মালিক। বড় ভাই, সুরকার ও সংগীত পরিচালক আমাল মালিকের সঙ্গে তার তুলনা টেনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন মন্তব্য ছড়িয়ে পড়েছিল। বিষয়টি ভালোভাবে নেননি আরমান। এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট জানান, ভাইয়ের সঙ্গে তার তুলনা টানা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। প্রত্যেক শিল্পীর নিজস্ব পরিচয় ও যাত্রাপথ রয়েছে-এই কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি।
আরমানের সেই বক্তব্যের পর ভাই আমাল মালিকও তার পাশে দাঁড়ান। অনুরাগীদের উদ্দেশে তিনি অনুরোধ করেন, দুই ভাইকে তুলনা করা বন্ধ করতে। তাদের মতে, এই ধরনের তুলনা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অস্বস্তিকর।
এরই মধ্যে আরমানের অসুস্থতার খবর সামনে আসায় ভক্তদের দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে। যদিও গায়ক নিজেই জানিয়েছেন, আপাতত ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি বিশ্রামে রয়েছেন এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছেন।
উল্লেখ্য, অল্প বয়সেই সংগীতজগতে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন আরমান মালিক। হিন্দি, বাংলাসহ একাধিক ভাষায় তার গান জনপ্রিয়তা পেয়েছে শ্রোতাদের কাছে। তাই তার শারীরিক অসুস্থতার খবর স্বাভাবিকভাবেই অনুরাগীদের মনে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করেছে।
সব মিলিয়ে আপাতত হাসপাতাল পর্ব কাটিয়ে বিশ্রামে রয়েছেন এই গায়ক। ভক্তদের প্রত্যাশা, দ্রুতই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আবারও গানে গানে মুগ্ধ করবেন আরমান মালিক।
এমএমএফ