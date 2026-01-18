ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর বাংলোতে বড় পরিবর্তন, বাড়ছে আরও একটি তলা

ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর বাংলোতে বড় পরিবর্তন, বাড়ছে আরও একটি তলা
গত বছরের ২৪ নভেম্বর মুম্বাইয়ের জুহুতে নিজের বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। সেই বাড়িতেই দীর্ঘদিন ধরে তিনি স্ত্রী প্রকাশ কৌর ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করতেন। এবার শোনা যাচ্ছে, অভিনেতার মৃত্যুর পর সেই জুহুর বাংলো সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাড়িতে আরও একটি তলা যোগ করার পরিকল্পনা চলছে, যার কাজ এরই মধ্যেই শুরু হয়েছে।
সেলিব্রিটি সাংবাদিক ভিকি লালওয়ানির দাবি অনুযায়ী, ধর্মেন্দ্রর জুহুর বাংলোতে নতুন একটি ফ্লোর নির্মাণ করা হচ্ছে। বাড়ির বাইরে ক্রেন বসানো হয়েছে এবং কম্পাউন্ডের কাজও চলছে। একটি সূত্রে জানা গেছে, “বাচ্চারা বড় হচ্ছে, তাদের আরও জায়গার প্রয়োজন।” একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাড়িটির সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ শেষ হতে আগামী চার থেকে পাঁচ মাস সময় লাগতে পারে।
ধর্মেন্দ্রর এই জুহু বাংলোটি আধুনিক নকশায় নির্মিত। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে থাকতেন সানি দেওল, তার স্ত্রী পূজা, তাদের দুই ছেলে ও পুত্রবধূ। পাশাপাশি ববি দেওলের স্ত্রী তানিয়া এবং তাদের দুই ছেলেও এই বাড়িতেই বসবাস করেন। বর্তমানে সেখানে থাকছেন ধর্মেন্দ্রর স্ত্রী প্রকাশ কৌর, অভিনেতার বোন ও তার সন্তানরাও।
বড় পরিবার একসঙ্গে থাকার কারণে জায়গার সংকট তৈরি হওয়ায় বাংলোতে আরও একটি তলা যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। মজার বিষয় হলো, এই বাড়ির ইন্টেরিয়র ডিজাইনের দায়িত্বে ছিলেন ববি দেওলের স্ত্রী তানিয়া।
ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর তাকে শেষবার বড়পর্দায় দেখা গেছে ‘একিস’ সিনেমাটিতে। সিনেমাটি বক্স অফিসে সেভাবে সফল না হলেও ধর্মেন্দ্রর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। অন্যদিকে তার বড় ছেলে সানি দেওল এবার ‘বর্ডার ২’ সিনেমার মাধ্যমে দর্শকদের সামনে নতুন রূপে ফিরতে যাচ্ছেন।
