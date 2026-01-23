অস্কারে যারা পেলেন মনোনয়ন, কারা আছেন এবারের দৌড়ে

অস্কারে যারা পেলেন মনোনয়ন, কারা আছেন এবারের দৌড়ে
প্রকাশিত হয়েছে ২০২৬ সালের একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস বা অস্কারের মনোনয়ন তালিকা। এবারের আসরে নতুন ইতিহাস গড়েছে পরিচালক রায়ান কুগলারের হরর ড্রামা ‘সিনার্স’। একক সিনেমা হিসেবে রেকর্ড ১৬টি মনোনয়ন পেয়ে তালিকার শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে ছবিটি।
সেরা চলচ্চিত্রসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে এগিয়ে রয়েছে ‘সিনার্স’। ছবিটিতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতা বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছেন হলিউড সুপারস্টার লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। একই বিভাগের দৌড়ে আছেন মাইকেল বি জর্ডানও-যিনি ‘সিনার্স’-এ অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন।
এদিকে ৯৮তম একাডেমি পুরস্কারের চূড়ান্ত মনোনয়ন তালিকা থেকে বাদ পড়েছে করণ জোহর প্রযোজিত ও নীরজ ঘেওয়ান পরিচালিত বলিউড ছবি ‘হোমবাউন্ড’। এতে হতাশ হয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রপ্রেমীরা।
চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এবারের অস্কারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কারা পেলেন মনোনয়ন-
সেরা চলচ্চিত্র:‘সিনার্স’,‘বিউগোনিয়া’,‘এফ১’,‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’,‘হ্যামনেট’,‘মার্টি সুপ্রিম’,‘ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার’,‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’,‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’,‘ট্রেন ড্রিমস’।
প্রধান চরিত্রে সেরা অভিনেতা:
টিমোথি শ্যালামে- ‘মার্টি সুপ্রিম’।
লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও- ‘ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার’।
ইথান হক- ‘ব্লু মুন’ভ।
মাইকেল বি জর্ডান- ‘সিনার্স’।
ভাগনার মোরা- ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’।
পার্শ্ব চরিত্রে সেরা অভিনেতা:
বেনিসিও ডেল টোরো- ‘ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার’।
জ্যাকব এলর্ডি- ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’।
ডেলরয় লিন্ডো- ‘সিনার্স’।
শন প্যান- ‘ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার’।
স্টেলান স্কার্সগার্ড- ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’।
প্রধান চরিত্রে সেরা অভিনেত্রী:
জেসি বাকলি- ‘হ্যামনেট’।
রোজ বার্ন- ‘ইফ আই হ্যাড লেগস আই’ড কিক ইউ’।
কেট হাডসন- ‘সং সাং ব্লু’।
রেনেট রেইনসভে- ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’।
এমা স্টোন- ‘বিউগোনিয়া’।
পার্শ্ব চরিত্রে সেরা অভিনেত্রী:
এল ফ্যানিং- ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’।
ইঙ্গা ইবসডটার লিলিওয়াস- ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’।
অ্যামি ম্যাডিগান- ‘ওয়েপনস’।
উনমি মোসাকু- ‘সিনার্স’।
টেয়ানা টেইলর- ‘ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার’।
শ্রেষ্ঠ পূর্ণদৈর্ঘ্য অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র: ‘আরকো’, ‘এলিয়ো’, ‘কে-পপ ডেমন হান্টার্স’, ‘লিটল অ্যামেলি অর দ্য ক্যারেক্টার অব রেইন’, ‘জুটোপিয়া ২’।
শ্রেষ্ঠ পরিচালনা:
ক্লোই ঝাও- ‘হ্যামনেট’।
জশ সাফদি- ‘মার্টি সুপ্রিম’।
পল থমাস অ্যান্ডারসন- ‘ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার’।
জোয়াকিম ট্রিয়ার- ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’।
রায়ান কুগলার- ‘সিনার্স’।
শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র:‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’ (ব্রাজিল),‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান এক্সিডেন্ট’ (ফ্রান্স),‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ (নরওয়ে),‘সিরাত’ (স্পেন),‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রাজাব’, (তিউনিসিয়া)।
চিত্রগ্রহণ, পোশাক সজ্জা, সম্পাদনা, মেকআপ ও তথ্যচিত্রসহ অন্যান্য কারিগরি বিভাগেও একাধিক মনোনয়ন পেয়েছে ‘সিনার্স’। সব মিলিয়ে এবারের অস্কার দৌড়ে ছবিটির দাপটই সবচেয়ে বেশি আলোচনায়।
এখন দেখার বিষয়-মনোনয়নের এই সাফল্য পুরস্কারের মঞ্চেও ধরে রাখতে পারে কি না রায়ান কুগলারের ‘সিনার্স’।
