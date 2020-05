যে ছবি কাঁদাচ্ছে

মাত্র একদিনের ব্যবধানে ভারতের সিনেমা জগতের দুই নক্ষত্রের পতন-ইরফান খান ও ঋষি কাপুর। একজন মারা গেলেন বুধবারে নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমারে ভুগে। অন্যজন লিউকোমিয়ায়। এই দুই প্রখ্যাত অভিনেতাকে আর দেখা যাবে না একসঙ্গে। তবে থেকে যাবে তাদের স্মৃতি।

ইরফানের মৃত্যুর পর কয়েক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার শেষ হয়ে যায় ঋষি কাপুরের জীবন। নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমারের সঙ্গে লড়াইয়ে যখন জীবনের বাজি হারলেন ইরফান খান, সেই সময় শেষ হয়ে যায় ঋষি কাপুরের জীবন।

ইরফান খান এবং ঋষি কাপুরের মৃত্যুর পর দুজনকে একসঙ্গে তোলা একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। টুইটারে প্রকাশিত ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি গাড়িতে পাশাপাশি বসা দুই অভিনেতা-সানগ্লাস পরিহিত গম্ভীর ঋষি কাপুরের পাশি হাস্যোজ্জ্বল ইরফান খান।

অভিনেত্রী আতিয়া শেঠি তার টুইটার অ্যাকাউন্টে ছবিটা শেয়ার করে লিখেছেন, ‘ছবিটা দেখে আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। প্রার্থনা করি, তারা একসঙ্গে শান্তিতে থাকুক।’

বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যুর পর শুক্রবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে ঋষি কাপুরের। মুম্বাইয়ের চন্দনওয়াড়ি শশ্মানে হয় ঋষির শেষকৃত্য। লকডাউনের কারণে এই অভিনেতার শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন ১৬ জন।

this image gives me goosebumps. #OmShanti may they finally be at peace. pic.twitter.com/sryLMiV5ZS