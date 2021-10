অমিত শাহকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ট্রলের শিকার সারা

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ট্রোলের শিকার বলিউড অভিনেত্রী সারা আলি খান। অমিত শাহকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানোয় সারাকে আর নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) ‘বিরক্ত’ করবে না বলে কটাক্ষ করেছেন নেটিজেনরা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, শনিবার দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ৫৭তম জন্মদিন। বিশেষ এ দিনে আগের রাত থেকেই শুভেচ্ছায় ভাসছেন তিনি। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে অমিত শাহকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করেন সাইফকন্যা সারা আলি খান।

সারা খান লেখেন, ‘মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, জন্মদিনে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শুভ জন্মদিন।’ সারার এ টুইটের পরই ট্রোল শুরু হয়।

রিটুইট করে কেউ লেখেন, ‘আর কোনো এনসিবি হানা হবে না, এবার তুমি নিরাপদ।’ কেউ আবার লেখেন, ‘সারা আলি খান নিজেকে সেফ করে নিলেন’।

Warmest birthday wishes and regards to the Hon’ble Union Home Minister @AmitShah ji.