কান উৎসবে থাকছেন আনুশকা শর্মা

সিনেমা নিয়ে সারাবিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন হলো কান চলচ্চিত্র উৎসব। ৭৬তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথমবারের মতো আমন্ত্রণ পেয়েছেন বলিউড গ্ল্যামারাস অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা। উৎসবের ‘ওমেন ইন ফিল্ম’ বিভাগে আমন্ত্রণ পেয়েছেন তিনি।

ভারতে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত ইমানুয়েল লেনাইন কান উৎসবে আনুশকাকে আমন্ত্রণের কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন। আনুশকাও তার স্বামী ক্রিকেটার বিরাট কোহলির সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে খবরটি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেও নিশ্চিত করেন।

অপরদিকে নিজস্ব টুইটারে ফরাসি রাষ্ট্রদূত লিখেছেন, ‘বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মার সঙ্গে দেখা হওয়াটা অনেক আনন্দের’। টিম ইন্ডিয়া এবং আনুশকা শর্মার জন্য শুভকামনা।

A pleasure meeting @imVkohli and @AnushkaSharma!



I wished Virat & #TeamIndia all the best for the upcoming tournaments, and discussed Anushka's trip to #CannesFilmFestivalpic.twitter.com/ex5zfzo1oZ