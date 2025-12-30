খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে থাইল্যান্ডের শোক

প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া/ফাইল ছবি

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে থাইল্যান্ড।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ঢাকায় রয়েল থাই দূতাবাসের এক বিবৃতিতে এই শোক জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, খালেদা জিয়া ছিলেন একজন বিশিষ্ট নেতা, যিনি তার দেশের উন্নয়ন ও সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তার নেতৃত্ব ও প্রচেষ্টা, বিশেষভাবে থাইল্যান্ড এবং বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতা দৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিবৃতিতে রয়েল থাই দূতাবাস খালেদা জিয়ার পরিবার ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। এই কঠিন সময়ে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে থাইল্যান্ড।

