কোরিয়ায় প্রথম ভারতীয় সিনেমার রিমেক

প্রথমবারের মতো কোরিয়ায় নির্মিত হচ্ছে ভারতীয় সিনেমা। সিনেমাটির নাম হচ্ছে ‘দৃশ্যম’। ২০১৩ সালে নির্মিত মালয়ালাম সিনেমা ‘দৃশ্যম’ এতোই দর্শকপ্রিয় হয়েছিল যে হিন্দিসহ ভারতের অনেক ভাষায় এর রিমেক করা হয়েছিল। গত বছরই আবার নতুন উন্মাদনা দেখা দিয়েছে অজয় দেবগন অভিনীত হিন্দি সিনেমা ‘দৃশ্যম’-এর সিক্যুয়েল ‘দৃশ্যম-২’নিয়ে।

আরও পড়ুন: নীল বিকিনি পরে বরফ পানিতে ডুব দিলেন রাকুল

সম্প্রতি কান চলচ্চিত্র উৎসব থেকেই এ খবর জানা গেছে। সেখান থেকে জানা গেছে, মোহনলাল অভিনীত ‘দৃশ্যম’ এবার নির্মিত হবে কোরিয়ান ভাষায়। কুমার মঙ্গত পাঠকের প্যানোরমা স্টুডিওর তত্ত্বাবধানে ‘দৃশ্যম’ সিনেমার হিন্দি রিমেক হয়েছিল। সেই একই প্রযোজনা সংস্থা যুক্ত থাকবে কোরিয়ান ‘দৃশ্যম’-সিনেমাতে। দক্ষিণ কোরিয়ার অ্যান্থোলজি স্টুডিওর সঙ্গে এরই মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

আরও পড়ুন: বিশ্বসুন্দরীর মুকুট জয়ের ২৯ বছরে আবেগঘন সুস্মিতা

মূলত ‘দৃশ্যম’সিনেমাই হতে যাচ্ছে প্রথম ভারতীয় সিনেমা, যা কোরিয়ায় রিমেক হবে। পাশাপাশি ভারত এবং কোরিয়ার স্টুডিও প্রথমবার একযোগে কোনো সিনেমার কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। যৌথভাবেই সিনেমাটির প্রযোজনা করবে তারা।

আরও পড়ুন: ৪০ বছরের জুনিয়র এনটিআরের জীবনের অজানা কথা

জানা গেছে, কোরিয়ান ‘দৃশ্যম’-এর কাজ শুরু হবে পরের বছর। প্রযোজনার কাজ এবং আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা অবশ্য এবছর থেকেই শুরু হবে। পুরো বিষয়টি নিয়ে উচ্ছ্বসিত দুই পক্ষই। ভারতের কুমার মঙ্গত পাঠক বললেন, ভাবতেই পারছি না আমাদের ‘দৃশ্যম’ ফ্র্যাঞ্চাইজি কোরিয়ান ভাষায় তৈরি হবে। কোনো হিন্দি সিনেমার ক্ষেত্রে এমনটা এই প্রথম ঘটছে! এটা শুধু আমাদের সিনেমার প্রচার নয়, হিন্দি সিনেমাকে বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে দেবে। এতগুলো বছর কোরিয়ান সিনেমা দেখে মুগ্ধ হলাম, শিখলাম। এখন দেখি তারাও আমাদের সিনেমায় কিছু খুঁজে পেয়েছেন!

BIGGG NEWS… ‘DRISHYAM’ TO BE REMADE IN KOREAN LANGUAGE: PANORAMA STUDIOS - ANTHOLOGY STUDIOS MAKE OFFICIAL ANNOUNCEMENT AT CANNES… #KumarMangatPathak’s #PanoramaStudios and #AnthologyStudios announce a partnership for the remake of #Drishyam franchise in #Korea.



The official… pic.twitter.com/1kw8eRaAN6