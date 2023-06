হঠাৎ মান্নাতে দেখা দিলেন শাহরুখ

হঠাৎ করেই নিজের বাড়ি মান্নাতের ব্যালকনিতে দেখা দিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। দুই বাহু ছড়িয়ে পা মেলালেন ‘পাঠান’ সিনেমার ‘ঝুমে জো পাঠান' গানের হুকস্টেপে।

শনিবার (১০ জুন) বিকেলের দিকে মান্নাতের ব্যালকনিতে, সেই পরিচিত স্থানে উপস্থিত হলেন শাহরুখ খান। পরনে সাদা সোয়েটশার্ট, সঙ্গে কার্গো প্যান্টস আর চোখে কালো রোদচশমা। শাহরুখ অনুরাগীদের ইচ্ছাপূরণ করতে এসেছিলেন বলে জানা যায়।

ভক্ত-অনুরাগীদের উদ্দেশে চিরাচরিত ঢঙে হাত নাড়লেন, ভালোবাসা জানালেন, ছুঁড়ে দিলেন উড়ন্ত চুম্বন, এমনকী বাদশা পা মেলালেন জনপ্রিয় ‘ঝুমে জো পাঠান’ গানে হুকস্টেপেও।

২০২৩ সাল শুরু হয় ‘পাঠান’ সিনেমার দুর্দান্ত সাফল্য দিয়ে। বলিউডে ব্যাপক আয় হয়েছে বছরের শুরুতেই। একের পর এক রেকর্ড ভাঙে কিং খানের সিনেমা। চার বছর পর কেন্দ্রীয় চরিত্রে বড়পর্দায় ফিরে শাহরুখ খান যেন ঢেলে দেন বক্স অফিসে। দেশে-বিদেশে সাফল্যের ঝড় তোলার পর এবার টিভিতে আসতে চলেছে ‘পাঠান’।

ব্যালবনিতে এসেই হাত নাড়তে শুরু করলেন বাড়ির সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা অনুরাগীদের উদ্দেশে। মান্নাতের সামনে তখন অনুরাগীদের চিৎকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

