যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে রজনীকান্তের সাক্ষাৎ নিয়ে সমালোচনা

ভারতের উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বাড়িতে দেখা করেছেন দক্ষিণী সিনেমার সুপার স্টার রজনীকান্ত। তার সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘জেলার’-এর স্ক্রিনিং ছিল সেখানে।

সেখানেই যোগী আদিত্যনাথের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখা যায় রজনীকান্তকে। এতে বেজায় ক্ষুব্ধ অভিনেতার অনুরাগীরা। খানিকটা অসম্মানের চোখেই দেখছেন তারা অভিনেতার এ আচরণকে।

বছর ৭২ বছর বয়সী অভিনেতাক পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন ৫২ বছরের যোগী আদিত্যনাথকে! তাই ব্যাপারটা ভালো চোখে নেননি তার দক্ষিণের অনুরাগীরা।

Can you imagine a 72 year old man touching the feet of a 51 year old ?



It can only happen when you are blind in the name of religion !



All the Rajnikant jokes will be over from now on because the boss has given up ! What a downgrade. pic.twitter.com/VyImy9p6VF