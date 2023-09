‘জওয়ান দিবস’র ছবি শেয়ার করে ভক্তদের ধন্যবাদ দিলেন শাহরুখ

বলিউড বাদশা শাহরুখের ‘জওয়ান’ ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দিনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও বিদেশেও এ দিনটিকে উৎসবে রূপ দিয়েছেন শাহরুখ ভক্তরা। প্রথম দিনের উচ্ছ্বাস দেখে শাহরুখের প্রতিক্রিয়া ছিল ‘হজম করে উঠে এক দুই দিনে ফিরছি’। শুক্রবার নিজের ‘এক্স’ হ্যান্ডলে ভরিয়ে ফেললেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ দিয়ে।

মুক্তির দিন থেকেই ‘জওয়ান’ জয় করছে দর্শকের মন। পাশাপাশি বক্স অফিসে ভেঙেছে রেকর্ড। হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে এখন পর্যন্ত প্রথম দিনের ব্যবসার আলোকে সর্বোচ্চ আয় করেছে এ সিনেমা। ৭ সেপ্টেম্বর এ সিনেমা দেশেই প্রায় ৭৫ কোটি রুপি ব্যবসা করেছে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

Thank u to the wonderful CFC team!!! My love to all the Zinda Bandas of Chennai… https://t.co/zBmJDVkBXm — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 8, 2023

শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) সারাদিন সোশ্যাল মিডিয়া ছিল ‘জওয়ান’ময়। উৎসবের আমেজে দিন কাটিয়েছেন কিং খান ভক্তরা। এবার তাদের ধন্যবাদ জানানোর জন্য মগ্ন শাহরুখ।

শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে হঠাৎ শাহরুখ খানের ‘এক্স’ হ্যান্ডেল ভরে ওঠে একের পর এক পোস্টে। কোনো পোস্টে ভোপাল, কোনো পোস্টে মুম্বাই, কোনো পোস্টে দিল্লি তো কোনো পোস্টে সুদূর টরেন্টো।

Thank u team Chittoor for loving #Jawan the way you do!!! Love you all…. https://t.co/txrV7pjSqz — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 8, 2023

বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে শাহরুখ খানের ফ্যানক্লাবের পোস্ট করা ‘জওয়ান দিবস’-এর নানা মুহূর্তের কোলাজ শেয়ার করে তাদের ধন্যবাদ জানান তারকা। কোনো ভিডিওতে দেখা গেল, অভিনেতার বিশালাকার কাট আউটে মালা পরাচ্ছেন অনুরাগীরা, কোথাও তার ছবিকে দুধ দিয়ে গোসল করানো হচ্ছে।

Thank u for all the love, Peru…. Hope u liked the film! Sending love and happiness to u!!! https://t.co/MfGSnkTkOE — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 8, 2023

আবার কোথাও নারকেল ফাটিয়ে শুভ দিনের সূচনা করা হয়েছে। একেক জায়গায় প্রেক্ষাগৃহের অন্দরের উচ্ছ্বাসও ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। কিং খানের সিনেমাসহ বিশেষ পোশাকে কোথাও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে শিশুরা, তো কোথাও পুরো মুখে ব্যান্ডেজ বেঁধে ‘জওয়ান’ লুক রিক্রিয়েট করেছেন অনুরাগীরা। পর্দায় কিং খানের উপস্থিতির সঙ্গে ভক্তদের উচ্ছ্বাস দেখে মুগ্ধ বলিউড।

Thank u… very nice haircut!!! #Jawan approves… ha ha https://t.co/nQ8lnoSVIJ — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 8, 2023

নাগপুরের ফ্যানক্লাব যেমন বুক করে নেয় পুরো অডিটোরিয়াম। সেই সঙ্গে তাদের বিশেষ থিম নারী কেন্দ্রিক। সেই ভিডিও শেয়ার করে কিং খান সিনেমার ঢঙে লেখেন, ‘গুড টু গো এগেইন গার্লস?’ এক ভক্ত তো নিজের হেয়ারকাটেও স্থান দিয়েছেন ‘জওয়ান’কে। ‘জওয়ান’ও সাদরে সেই হেয়ারকাটকে স্বীকৃতি দিলেন। শুক্রবার এমনই বিভিন্ন ধরনের টুইটের উত্তরে ভরে উঠল অভিনেতার ‘এক্স’ ওয়াল।

এমএমএফ/জেআইএম