শাহরুখের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কের গুঞ্জনে মুখ খুললেন নানা পাটেকর

দীর্ঘদিন বিরতির পর চলচ্চিত্রের পর্দায় ফিরেছেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। ফিরেই তিনি চলতি বছরের শুরুতে ‘পাঠান’ সিনেমা দিয়ে বাজিমাত করেছেন। এখন তার ‘জওয়ান’ বিশ্বজুড়ে ঝড় তুলেছে। জানা গেছে, সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে ১০০০ কোটি রুপির ব্যবসাও করেছে।

এরই মধ্যে বহুদিন পর পর্দায় দেখা যাচ্ছে নানা পাটেকরকেও। ‘দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার’ নামে সিনেমায় অভিনয় করেছেন নানা। শাহরুখ ও নানা পাটেকরের সম্পর্র নিয়ে বলিউডে ব্যাপক গুঞ্জন রয়েছে। তারা নাকি একে অপরের সঙ্গে দীর্ঘদিন কথা বলেন না। তাদের সম্পর্ক তিক্ততায় ভরা।

১৯৯২ সালে শাহরুখ কেবল বলিউডে ক্যারিয়ার শুরু করেছেন। খ্যাতনামা অভিনেতা নানা পাটেকরের সঙ্গে শাহরুখের প্রথম সিনেমা নাম ছিল ‘রাজু বন গয়া জেন্টলম্যান’। পরে ‘শক্তি দ্য পাওয়ার’ বলেও একটি সিনেমায় কাজ করেছিলেন নানা-শাহরুখ। তবে পরবর্তী সময়ে শাহরুখের সঙ্গে নানা পাটেকরের তিক্ততার কথা শোনা যায়।

Nana Patekar about SRK

I think he saw/heard that people from certain fanbases here used and twisted his comments about the recent movies to attack Jawan or Pathaan when he was talking about other films. pic.twitter.com/axaMRaMiOs