এবার মেয়ের মা হলেন রিয়ানা

প্রকাশিত: ০২:৪২ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
তৃতীয় সন্তানের মা হলেন রিয়ানা

ক্যারিবিয়ান গায়িকা রিয়ানা ও মার্কিন র‌্যাপার এএসএপি রকি তাদের সংসারে তৃতীয় সন্তানের আগমন উদযাপন করছেন। দুই তারকা দম্পতির ঘরে দুই ছেলে রজা ও রিওটের পর এবার কন্যা সন্তান এসেছে।

গতকাল বুধবার মা হওয়ার কথা ইনস্টাগ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছেন রিয়ানা। তৃতীয় সন্তানের নাম রাখা হয়েছে রকি আইরিশ মেয়ার্স।

পরিবারে প্রতিটি সন্তানের নামের প্রথম অক্ষর ‌‘আর’ দিয়ে শুরু করার ঐতিহ্য এবারও বজায় রয়েছে। এর আগে জন্ম নেয়া তাদের দুই ছেলে যথাক্রমে তিন ও দুই বছর বয়সী।

রিয়ানা এই বছরের মে মাসে মেট গালায় তৃতীয় সন্তানের আগমনের বিষয়টি প্রকাশ করেছিলেন। গর্ভাবস্থাতেই তিনি কালো ক্রপড উলের জ্যাকেট, উল বস্টিয়ার বডিস্যুট ও কালো পিনস্ট্রাইপ স্কার্ট পরে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন ফ্যাশনেবল পোশাকে প্রকাশ্যে এসে গর্ভাবস্থার স্টাইল দেখিয়েছেন।

এবার তার সংসারে কন্যা সন্তানের আগমনে ভক্ত ও অনুরাগীরা আনন্দ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

