সেলেনাকে বিয়ে করে সুখে আছেন বেবি, একমাস উদযাপন

সেলেনাকে বিয়ে করে সুখে আছেন বেবি, একমাস উদযাপন
জনপ্রিয় গায়িকা ও অভিনেত্রী সেলেনা গোমেজকে বিয়ে করে বেশ সুখেই আছেন গায়ক ও প্রযোজক বেবি ব্লাঙ্কো। তার প্রমাণ দিলেন তিনি বিয়ের এক মাস উদযাপন করে। নতুন একটি ছবি প্রকাশ করেছেন তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সে ছবিতে দেখা যায় নবদম্পতি সৈকতে হাঁটছেন। পেছনের দিক থেকে ক্যামেরায় ধরা পড়েছে তাদের ভালোবাসার মুহূর্ত। ছবি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগীরা তাদের রোমান্টিক মুহূর্তে মুগ্ধ হয়েছেন।
সেলেনা গোমেজ এবং বেবি ব্লাঙ্কো গত ২৭ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারার সি ক্রেস্ট নার্সারিতে গোপনীয়ভাবে বিয়ে সম্পন্ন করেন। বিয়ের ঠিক এক মাস পর বেবি ব্লাঙ্কো এই ছবিটি শেয়ার করেন। ছবিতে দেখা যায়, তারা সাধারণ পোশাকে সৈকতে হাঁটছেন। এছাড়া বেবি ব্লাঙ্কো তাদের মাস পূর্তি উপলক্ষে পিজ্জা খাওয়ার মুহূর্ত ও এক ব্যক্তিগত ডিনারের ছবি শেয়ার করেছেন।
বিয়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭০ একর জায়গার একটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। সেটি সান্তা ইয়নেজ পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। অতিথিরা বিয়ের একদিন আগে হোপ র্যাঞ্চের একটি এক্সক্লুসিভ ম্যনশনে রিহার্সাল ডিনারে উপস্থিত হন এবং সান্তা বারবারার এল এনকান্টো হোটেলে থাকা নিশ্চিত করা হয়েছিল।
অতিথির তালিকায় ছিলেন টেলর সুইফট, এড শিরান, প্যারিস হিলটন, এসজেডএ, নিনা ডোব্রেভ, ক্যামিলা ক্যাবেলো, কারা ডেলিভিন, জো সালদানা, পল রাডসহ তাদের শিল্পজগতের বন্ধুদের।
ছবিতে আরও উপস্থিত ছিলেন স্টিভ মার্টিন, মার্টিন শর্ট, অ্যাশলি পার্ক, ডেভিড ডেলুইস, মারিয়া কানালস-বারেরা এবং জেনিফার স্টোন।
বেবি ব্লাঙ্কো ও সেলেনা গোমেজের এই রোমান্টিক উদযাপন এবং সৈকতের ছবি অনুরাগীদের জন্য এক আনন্দের মুহূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এলআইএ/এএসএম