  2. বিনোদন

সাফল্যে ভাসছে নতুন ‘অ্যাভাটার’, চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তি কি আসবে

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৩৭ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সাফল্যে ভাসছে নতুন ‘অ্যাভাটার’, চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তি কি আসবে

‘অ্যাভাটার’ ছবির নির্মাতা জেমস ক্যামেরন এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, যদি চলতি থ্রিডি সিনেমা ‘ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ বক্স অফিসে ব্যর্থ হয় তাহলে তিনি বিশেষ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করবেন। সেখানে তিনি প্রকাশ করবেন ‘অ্যাভাটার ৪’ ও ‘অ্যাভাটার ৫’ আসবে কি না। সেইসঙ্গে ছবি দুটির পরিকল্পিত কাহিনিও তিনি প্রকাশ করবেন।

অস্কার বিজয়ী এই পরিচালক ‘ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ প্রচার সফরে জানিয়েছিলেন, পুরো ‘অ্যাভাটার’ সিরিজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই তৃতীয় ছবির অর্থনৈতিক সাফল্যের উপর। যদি সিনেমাটি লাভজনক না হয় তবেই তিনি সিরিজ শেষ করার জন্য প্রস্তুত।

ক্যামেরন বলেন, ‘আমি জানি না এই কাহিনী এখান থেকে এগুবে কিনা। আশা করি তা হবে। কিন্তু আমরা প্রতিবার ব্যবসায়িক হিসাব প্রমাণ করতে যাই। যদি আমরা ৪ ও ৫ বানাতে না পারি কোনো কারণে তবে আমি সংবাদ সম্মেলন করব। আপনাদের বলব আমরা কী পরিকল্পনা করছিলাম।’

ক্যামেরনের আরেকটি বিকল্প হলো, ‘অ্যাভাটার ৪’ ও ‘৫’-এর স্ক্রিপ্টগুলো উপন্যাস আকারে প্রকাশ করা।

ভারাইটি’কে এক সাক্ষাৎকারে ক্যামেরন জানান, ‘আমরা একটু অগ্রিম ভাবছি’ যখন ‘অ্যাভাটার ৪’-এর কথা হচ্ছে। কারণ আমাদের এই সিনেমার মাধ্যমে অর্থ তৈরি করতে হবে। প্রতিবারই ব্যবসায়িক হিসাব প্রমাণ করতে হবে। বিশ্ব পরিবর্তিত হয়েছে। সিনেমা হলে দর্শক সংখ্যা কমেছে। তবে সাম্প্রতিক কিছু মুক্তির মাধ্যমে অবস্থা ধীরে ধীরে ভালো হচ্ছে। দেখব তৃতীয় কিস্তিটি কেমন হয়।’

তবে শোনা যাচ্ছে, ক্যামেরন হয়তো সংবাদ সম্মেলন করার প্রয়োজনই পড়বে না। কারণ ‘ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ বক্স অফিসে ভালো করছে। মুক্তির এক সপ্তাহের মধ্যে সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে এবং নতুন বছরে আরও ভালো আয় করার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। আগের দুটি ‘অ্যাভাটার’ সিনেমা বিশ্বব্যাপী ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে।

সিরিজের প্রাক্তন প্রযোজক জন ল্যান্ডাউ ২০২২ সালে উল্লেখ করেছিলেন, ‘অ্যাভাটার ৫’-এ নাভি চরিত্রগুলো পৃথিবীতে আসবে।

জেমস ক্যামেরন এখনও সিদ্ধান্ত নেননি যে পরবর্তী দুটি সিনেমা নিজেই পরিচালনা করবেন কি না। ২০২২ সালে তিনি বলেছেন, পুরো সিরিজ পরিচালনা ‘সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ’ করা প্রয়োজন এবং হয়তো তিনি পরিচালনার দায়িত্ব অন্য পরিচালককে দিতে চাইবেন। তবে সম্প্রতি তিনি জানিয়েছিলেন, কোনো কারণে যদি সক্ষম হন তবে নিজেই সিক্যুয়েলগুলো পরিচালনা করবেন।

ক্যামেরন যোগ করেন, ‘আমি সুস্থ, সব ঠিক আছে। যদি সম্ভব হয়, আমি নিজেই পরিচালনা করব। তবে প্রয়োজনীয় শক্তি ও সময় থাকলে, অন্য ছয়-সাত বছরের কাজের চাপ সামলাতে পারি কি না সেটাও দেখতে হবে।’

এলআইএ/এএসএম

