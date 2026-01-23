  2. বিনোদন

অস্কারে ইতিহাস গড়ল ‘সিনার্স’, ১৬ মনোনয়নে ছাপিয়ে গেল টাইটানিককেও

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩৫ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
এবারের অস্কারে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ‘সিনার্স

 

৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের (অস্কার) মনোনয়ন ঘোষণায় তৈরি হলো নতুন ইতিহাস। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলসে আয়োজিত এই ঘোষণায় সবচেয়ে বেশি আলো কেড়ে নিয়েছে পরিচালক রায়ান কুগলারের থ্রিলার চলচ্চিত্র ‘সিনার্স’। ভ্যাম্পায়ার ঘরানার এই ছবিটি পেয়েছে রেকর্ড ১৬টি অস্কার মনোনয়ন-যা একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

এর আগে অস্কারে সর্বোচ্চ ১৪টি করে মনোনয়ন পেয়েছিল ‘টাইটানিক’, ‘অল অ্যাবাউট ইভ’ ও ‘লা লা ল্যান্ড’। সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন মাইলফলক গড়ল ‘সিনার্স’।

২০২৫ সালের এপ্রিলে মুক্তি পাওয়া ‘সিনার্স’ ছিল না অস্কারের চিরাচরিত শেষদিকে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির তালিকায়। তবুও সব পূর্বাভাস উল্টে দিয়ে এবারের অস্কারে সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ছবিটি।

মনোনয়নের দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পরিচালক পল থমাস অ্যান্ডারসনের রাজনৈতিক রস মেশানো চেজ ফিল্ম ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। ছবিটি পেয়েছে মোট ১৩টি মনোনয়ন। এর মধ্যে চারটি অভিনয় বিভাগে তিনটি মনোনয়ন থাকলেও আলোচিত অভিনেত্রী চেজ ইনফিনিটি সেরা অভিনেত্রী বিভাগে জায়গা না পাওয়ায় বিস্মিত হয়েছেন অনেকেই।

অভিনয় বিভাগে এবার ছিল একাধিক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সেরা অভিনেত্রী বিভাগে মনোনয়ন থেকে বাদ পড়েছেন ২০১৩ সালের অস্কারজয়ী জেনিফার লরেন্স (‘ডাই মাই লাভ’) ও অ্যামান্ডা সাইফ্রেড (‘দ্য টেস্টামেন্ট অব অ্যান লি’)।

অন্যদিকে দীর্ঘ বিরতির পর অস্কারের মনোনয়ন পেয়ে আলোচনায় ফিরেছেন কেট হাডসন। ২০০১ সালের ‘অলমোস্ট ফেমাস’-এর পর এবার ‘সং সং ব্লু’ ছবির জন্য আবারও অস্কারের দৌড়ে জায়গা করে নিলেন তিনি।

পুরুষ অভিনয় বিভাগেও দেখা গেছে চমক। ‘হ্যামনেট’ ছবিতে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের চরিত্রে অভিনয় করা পল মেস্কাল মনোনয়ন না পাওয়ায় হতাশ হয়েছেন চলচ্চিত্র বিশ্লেষকরা।

এদিকে গত বছর ১০টি মনোনয়ন পাওয়া মিউজিক্যাল ‘উইকেড: ফর গুড’ এবছর একেবারেই কোনো মনোনয়ন পায়নি। মাঝারি রিভিউয়ের প্রভাবেই এমন ফলাফল এসেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

গোল্ডেন গ্লোবসে উপেক্ষিত হলেও অস্কারে অভিনয় বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছেন উনমি মোসাকু ও ডেলরয় লিন্ডো। তাদের সঙ্গে সেরা অভিনেতা বিভাগে মনোনীত হয়েছেন মাইকেল বি জর্ডান। সব মিলিয়ে এবারের অস্কার মনোনয়নে ‘সিনার্স’-এর দাপট স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে।

