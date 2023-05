যে কারণে কান উৎসবে স্বস্তি পাননি ঐশ্বরিয়া

ফ্রান্সের ফ্রেঞ্চ রিভারায় শহরে এবারও ঝলমলে উপস্থিতি বলিউড তারকাদের। এশা গুপ্তা, উর্বশী রাউতেলা থেকে সারা আলি খান, বলিউডের একগুচ্ছ সেলিব্রিটি এরই মধ্যে কানের রেড কার্পেটে নিজেদের উপস্থিতি ভালোভাবেই জানান দিয়েছেন।

Did she mean to Pay homage to his in law tho #AishwaryaRaiBachchan #AishwaryaRai #AishwaryaRaiBachchan @SrBachchan pic.twitter.com/YPc5924diy

তবে কান অপেক্ষায় ছিল ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের। কান চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে সাবেক বিশ্বসুন্দরী। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কানের রেড কার্পেটে দেখা মিলল অ্যাশের।

৭৬তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের এই নীল নয়না সুন্দরী মঞ্চে নিজের প্রথম লুক হিসেবে বেছে নিলেন একটি ওভার সাইজ হুড দেওয়া রুপলি-কালো চকচকে গাউন। কোমরের কাছে ঝুলছিল একটি সুবিশাল কালো রঙা ‘বো’ । ‘ইন্ডিয়ানা জোনস অ্যান্ড দ্য ডায়েল অফ ডেস্টিনি’র স্ক্রিনিংয়ে হাজির হয়েছিলেন ঐশরিয়া রায় বচ্চন।

Only Aishwarya Rai can look like a walking tinsel disco ball but still blind us with her beauty #AishwaryaRaiBachchan #AishwaryaAtCannes pic.twitter.com/yJu6spVd4Q