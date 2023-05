কান চলচ্চিত্র উৎসবে জনি ডেপের বাজিমাত

দীর্ঘদিন পর ১৬ মে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ফিরেই বাজিমাত করেছেন ‘পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান’ তারকা জনি ডেপ। উৎসবে নিজের অভিনীত সিনেমা ‘জ্যাঁ দো বাঘি’র জন্য সাত মিনিটের ‘স্ট্যান্ডিং অভেশন’ পেয়েছেন জনি ডেপ।

উৎসবে আগত হাজারো দর্শক অভিনেতা ও জুরিদের সামনে এ সম্মাননা পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন জনি ডেপ। সবাই যখন তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাচ্ছিলেন, এসময় তাকে চোখ মুছতে দেখা যায়। এ বিরল সম্মাননা দেখে তিনি বলেন, ‘আমি আমার ভালোবাসার মানুষ, আমার প্রযোজক, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান লে প্যাক্ত-এর সঙ্গে এ সুন্দর মুহূর্ত শেয়ার করে নিতে চাই। এটা ছিল এমন একটা ছবি যার অর্থায়ন করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমি বিমোহিত এবং আবেকআপ্লুত, ধন্যবাদ। ফরাসি ভাষার ছবি ‘জ্যাঁ দো বাঘি’ পরিচালনা করেছেন ফরাসি অভিনেত্রী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা মাইওয়েন।

উৎসবে প্রবেশ করার আগে হাজার হাজার ভক্তের উচ্ছ্বাস ও করতালির মাঝে কান চলচ্চিত্র উৎসবে এসে পৌঁছান জনি ডেপ। বাইরে অপেক্ষমান ভক্তরা অনেকেই প্রিয় তারকাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে চাইছিলেন, কেউ কেউ সফলও হয়েছেন এ কাজে। অনুষ্ঠানের লাল গালিচায় প্রবেশের আগে বাইরে ভক্তদের সঙ্গে পুরো পাঁচ মিনিট সময় কাটিয়েছেন ‘ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো’।

Johnny Depp tears up as #Cannes2023 showers him with a seven-minute standing ovation at the premiere of ‘Jeanne du Barry.’ pic.twitter.com/RsZjtao8O7