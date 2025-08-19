  2. বিনোদন

ভারতের মতুয়া রত্ন সম্মাননা পাচ্ছেন তানভীর মোকাম্মেল

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫০ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
প্রখ্যাত নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল পাচ্ছেন ‘মতুয়া রত্ন সম্মান-২০২৫’। মতুয়া সম্প্রদায়কে ঘিরে নির্মিত তার প্রামাণ্যচিত্র ‘মতুয়া মঙ্গল’-এর জন্য তাকে এই স্বীকৃতি দিচ্ছে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘ।

আগামী ৩১ আগস্ট (শনিবার) পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কের নীলপদ্ম অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে তুলে দেওয়া হবে এ সম্মাননা।

‘মতুয়া মঙ্গল’ প্রামাণ্যচিত্রে নির্মাতা তুলে ধরেছেন প্রায় ২০০ বছরের মতুয়া ইতিহাস। তাদের ধর্মীয় দর্শন, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, জীবনধারা ও আর্থসামাজিক বাস্তবতা তুলে এনেছেন তিনি। পাশাপাশি এতে মতুয়া নারী-পুরুষ ও নেতাদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্যও স্থান পেয়েছে।

গত ১২ জুলাই রাজধানীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় প্রামাণ্যচিত্রটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী। পরে এটি কিনো-আই ফিল্মসের ইউটিউব চ্যানেলে উন্মুক্ত করা হয়।

প্রামাণ্যচিত্রটির শুটিং হয়েছে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের ঠাকুরনগর, আন্দামান, উত্তরাখন্ড ও দণ্ডকারণ্যে। কিনো-আই ফিল্মসের ব্যানারে গণ-অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে কাজটি।

