‘হ্যামেলিনের পাইড পাইপার’ নিয়ে আসছেন আশীষ খন্দকার

প্রকাশিত: ০১:১১ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুলের উদ্যোগে ১৩ সেপ্টেম্বর প্রদর্শিত হবে ‘হ্যামেলিনের পাইড পাইপার’ শিরোনামের মঞ্চনাটক। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের ধানমন্ডি শাখার মিলনায়তনে ওই দিন দুটি প্রদর্শনী হবে নাটকটির। প্রথম প্রদর্শনী শুরু হবে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে, দ্বিতীয়টি সন্ধ্যা ৭টায়।

হ্যামেলিনের পাইড পাইপার নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন অভিনেতা ও নির্দেশক আশীষ খন্দকার। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত একটি কর্মশালা পরিচালনা করেন আশীষ খন্দকার। কর্মশালায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে তৈরি হয়েছে এই নাটক।

ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুল প্রযোজিত হ্যামেলিনের পাইড পাইপার নাটকটি বিশ্বখ্যাত জার্মান লোককথার নাট্যরূপ। মধ্যযুগীয় হ্যামেলিন শহরের প্রেক্ষাপটে রচিত নাটকটি ন্যায়, প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাসভঙ্গের পরিণতি নিয়ে এক অনন্য রূপক কাহিনি।

ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুল জানিয়েছে, রসাত্মক অভিনয় ও হৃদয়স্পর্শী উপস্থাপনার মাধ্যমে নাটকের প্রতিটি দৃশ্য সব বয়সী দর্শকের কাছে সমান আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

নাটকের গল্পে দেখা যায়, হ্যামেলিন নগরীতে ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে মানুষ দিশেহারা। এ সময় এক রহস্যময় বাঁশিওয়ালা হাজির হয়। প্রতিশ্রুত পুরস্কারের বিনিময়ে ইঁদুর তাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় সে মেয়রের কাছে। মেয়র তাৎক্ষণিক সম্মতি জানায়। রহস্যময় সেই বাঁশিওয়ালা তার জাদুকরি সুরের মাধ্যমে শহরের সব ইঁদুর মেরে শহরকে রক্ষা করে। কিন্তু শেষমেশ মেয়র তাকে পুরস্কার দিতে অসম্মতি জানায়। মেয়রের অবিচারের শাস্তিস্বরূপ বাঁশিওয়ালা হ্যামেলিনের সব শিশুকে নিয়ে যায় এমন এক স্থানে, যেখানে আনন্দের অবাধ জগৎ অপেক্ষা করছে আর পেছনে ফেলে যায় শোকের মাতম ওঠা হ্যামেলিন শহর।

জাদুকরি বাঁশির সুরে ইঁদুরের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলেও শেষ পর্যন্ত মানুষ লোভ ও অবিচার থেকে নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। এটি তাদের এক চরম শিক্ষা দেয়।

