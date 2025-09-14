  2. বিনোদন

এবার ঘরে বসে দেখা যাবে আলোচিত ‘৮৪০’

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৩ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এবার ঘরে বসে দেখা যাবে আলোচিত ‘৮৪০’
৮৪০ ছবির দৃশ্যে বিজরী বরকতউল্লাহ ও নাসিরউদ্দিন খান

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ২০০৭ সালে নির্মাণ করেন ‘৪২০’ ধারাবাহিক নাটক। চ্যানেল আইয়ে প্রচারের পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় নাটকটি। সেই ‘৪২০’-এর ডাবলআপ ‘৮৪০’ বানিয়েছেন ফারুকী। এটি সিনেমা হিসেবে মুক্তি পেয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে। মোটামোটি ভালোই সাড়া ফেলেছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সিনেমাটি।

এটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে। ‘৮৪০’ ছবির একটি পোস্টার শেয়ার করে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিন জানিয়েছে, ‘আসছে ১৫ সেপ্টেম্বর আইস্ক্রিনে দেখা যাবে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী নির্মিত আইস্ক্রিন প্রেজেন্স রহস্যেঘেরা ওয়েব সিরিজ ‌‘৮৪০’!’

এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। এ ছাড়া অভিনয় করেছেন মারজুক রাসেল, ফজলুর রহমান বাবু, জাকিয়া বারী মম, শাহরিয়ার নাজিম জয়, জায়েদ খান, রাজশাহী ও নওগাঁর বেশ কিছু স্থানীয় অভিনয়শিল্পী।

সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা, সঙ্গে আছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। চিত্রগ্রহণ করেছেন শেখ রাজিবুল ইসলাম, সংগীত পরিচালনায় ছিলেন পাভেল আরিন ও সাউন্ড ডিজাইনার রিপন নাথ। সম্পাদনায় তাহসিন মাহিম ও শিল্প পরিকল্পনা করেছেন ইব্রাহিম এইচ বাবু।

এর আগে ট্রেলার প্রকাশ করে সিনেমাটি প্রসঙ্গে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, ‘ট্রেলার দেখে দর্শক যেমন বুঝতে পারছেন বিগত সরকারের আমলে বাংলাদেশটা কেমন ছিল, সেটা একটা জেলা শহরের মধ্য দিয়ে আমরা দেখাতে চেয়েছি। এটাকে আমরা বলতে পারি, আওয়ামী দুঃশাসনের এক্স-রে রিপোর্ট। আমি বিশ্বাস করি, এই দুঃশাসন নিয়ে আরও এক্স-রে রিপোর্ট সামনে হবে।’

নির্মাণের পাশাপাশি ছবিটির চিত্রনাট্যও করেছেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। এক ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘বহুদিন পর পলিটিক্যাল স্যাটায়ার বানালাম। খুব আনন্দিত হয়েছি হলের মধ্যে বারবার হাসির রোল শুনতে পেয়ে।’

এমআই/এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

রিয়া মণিকে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে বগুড়ায় স্থায়ী হলেন হিরো আলম

রিয়া মণিকে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে বগুড়ায় স্থায়ী হলেন হিরো আলম

সিনেমা
অসহায় ১৫০০ পরিবারের পাশে শাহরুখ খান

অসহায় ১৫০০ পরিবারের পাশে শাহরুখ খান

গান
‘আন্ধার’ সিনেমায় দেখা যাবে আফসানা মিমিকে

‘আন্ধার’ সিনেমায় দেখা যাবে আফসানা মিমিকে

চলচ্চিত্র