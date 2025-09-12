  2. বিনোদন

অসহায় ১৫০০ পরিবারের পাশে শাহরুখ খান

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৪ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শাহরুখ খান। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চল কয়েকদিন ধরে মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন সেখানকার বাসিন্দারা। সাধারণ মানুষের সম্পত্তি থেকে শুরু করে, জীবনযাত্রা- সব কিছুতেই ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের দিকে হাত বাড়িয়েছেন দেশটি বিনোদন অঙ্গনের তারকারা।

বলিউড তারকা সালমান খানের পর এবার বন্যা কবলিত মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিছেলন শাহরুখ খান। পাঞ্জাবের বন্যা কবলিত মানুষদের জন্য তিনি ত্রাণ পাঠিয়েছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে, ওষুধপত্র- সবকিছুই পাঠিয়েছেন কিং খান।

শাহরুখ খানের মীর ফাউন্ডেশন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাঞ্জাবের বন্যা কবলিত এলাকার পরিবারগুলোকে সাহায্য করছে। এজন্য বন্যা কবলিত পরিবারগুলোকে শাহরুখের মীর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পাঠানো হচ্ছে, ওষুধ, বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার মতো জিনিসপত্র, খাদ্য সামগ্রী, মশারি, ত্রিপল, চাদর, বিছানা, গদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস।

পাঞ্জাবের অমৃতসর, পাতিয়ালা, ফিরোজপুরসজ আরও অনেক জেলার ১৫০০ পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবে এই ত্রাণ। সাধারণ মানুষ যাতে দ্রুত একটু স্বস্তি পান, একটু স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরতে পারেন, একটু নিরাপত্তা পান ও আশ্রয় পান, সেই কারণেই শাহরুখের পক্ষ থেকে থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এখন পর্যন্ত পাঞ্জাবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর কাছে ভারতের অনেক তারকাই সাহায্য পাঠিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন- সোনু সুদ, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, শেহনাজ গিল, হরভজন সিংসহ আরও অনেক তারকা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। এররই মধ্যে সালমান খানের সংস্থা বিং হিউম্যান পাঁচটি রেসকিউ বোট পঞ্জাবে পাঠিয়েছে।

