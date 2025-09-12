  2. বিনোদন

‘আন্ধার’ সিনেমায় দেখা যাবে আফসানা মিমিকে

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‘আন্ধার’ সিনেমায় দেখা যাবে আফসানা মিমিকে

হরর সিনেমা ‘আন্ধার’-এ অভিনয় করছেন নাজিফা তুষি। সিনেমাটিতে সিয়ামের নায়িকা হিসেবে দেখা যাবে তুষিকে। একপর্যায়ে জানা যায়, এ সিনেমার কাস্টিং নিয়ে চলছে বিভিন্ন দেন-দরবার। সূত্র জানিয়েছে, সিয়াম নন, তুষির বিপরীতে ‘আন্ধার’ সিনেমায় দেখা যাবে চঞ্চল চৌধুরীকে।

‘আন্ধার’ সিনেমা সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র থেকে নতুন তথ্য জানা গেছে। ঢাকার অদূরেই শুটিং চলছে। এরপর দেশের বিভিন্ন লোকেশনে এর নির্মাণ কাজ চলবে। আর এই সিনেমাতে যুক্ত হয়েছেন গুণী অভিনেত্রী আফসানা মিমি।এই অভিনেত্রীর সিনেমা ‘উৎসব’ গত ঈদুল আজহায় দারুণ ব্যবসাসফল হয়েছে। তাই মিমিকে নিয়ে আবারও আগ্রহ বেড়েছে দর্শক ও নির্মাতামহলে। এরই ধারাবাহিকতায় ‘আন্ধার’র একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন আফসানা মিমি।

ভূতপ্রেমিক দুই বন্ধু অর্থহীন ব্যান্ডের সাইদুস সালেহীন সুমন ও ক্রিপটিক ফেইটের শাকিব চৌধুরী। দেশের বিভিন্ন জায়গায় পুরোনো বাড়ি, শ্মশানঘাট, বটগাছতলা-যেসব জায়গা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভৌতিক গল্প চালু আছে, সেসব জায়গায় চষে বেড়িয়েছেন। এ সময় দুজনের কাছে জমা হয় ভূতের অনেক গল্প। বন্ধু জিবরানকে যুক্ত করে তিনজন মিলে শুরু করেন রেডিও শো ‘ভৌতিস্ট’। তখন তাদের পরিকল্পনায় আরও ছিল, ভূত নিয়ে টিভি সিরিজ ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। তবে জীবন ব্যস্ততায় ও সুমনের অসুস্থতায় তা সম্ভব হয়নি। এবার ইচ্ছা পূরণ করছেন দুই বন্ধু। শাকিব ও সুমনের গল্পে তৈরি হচ্ছে ভৌতিক সিনেমা। ‘আন্ধার’ নামের সিনেমাটি পরিচালনা করবেন রায়হান রাফী।

‘আন্ধার’ সিনেমায় দেখা যাবে আফসানা মিমিকে

সুমন ও শাকিবের সঙ্গে ‘আন্ধার’ সিনেমার গল্প লিখেছেন আদনান আদিব খান। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন শাকিব চৌধুরী ও আদনান আদিব খান।

‘আন্ধার’ প্রযোজনার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘২২১ বি’। এর সঙ্গে যুক্ত আছেন সারাহ আলী খান, শাকিব চৌধুরী ও আদনান আদিব। এ সিনেমা ছাড়াও বেশ কিছু প্রযোজনার পরিকল্পনা করছে প্রতিষ্ঠানটি।

এমআই/এমএমএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নাঈমের ‘খুব কাছেরই কেউ’ সুনেরাহ

নাঈমের ‘খুব কাছেরই কেউ’ সুনেরাহ

ওটিটি
অনেক চমক নিয়ে ফিরছে দুনিয়া কাঁপানো ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’

অনেক চমক নিয়ে ফিরছে দুনিয়া কাঁপানো ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’

হলিউড
আবারও ইউএনডিপির শুভেচ্ছা দূত জয়া

আবারও ইউএনডিপির শুভেচ্ছা দূত জয়া

জয়া-আহসান