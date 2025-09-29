মুক্তির আগেই চুরির দায়ে অভিযুক্ত ‘বান্ধব’ সিনেমা

মুক্তির আগেই চুরির দায়ে অভিযুক্ত ‘বান্ধব’ সিনেমা
আগামী ৩ অক্টোবর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে সুজন বড়ুয়া পরিচালিত সিনেমা ‘বান্ধব’। তবে মুক্তির আগেই চুরির দায়ে অভিযুক্ত ‘বান্ধব’ সিনেমা। ছবিটি নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। কথাসাহিত্যিক বিশ্বজিৎ দাস অভিযোগ তুলেছেন, তার লেখা গল্প ‘মানুষ’ থেকে অনুমতি ছাড়াই এ সিনেমার কাহিনি নেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ফেসবুকে এক দীর্ঘ পোস্ট দেন তিনি। সেখানে বিশ্বজিৎ লেখেন, ‘২০০৯ সালে ‘মৌচাকে ঢিল’ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার ছোটগল্প সময় পাঠকের বিপুল সাড়া ফেলেছিল। ওই বইয়ের প্রতিটি সংস্করণে ‘মানুষ’ নামের একটি গল্প রয়েছে। সুজন বড়ুয়ার ‘বান্ধব’ সিনেমার ট্রেলার দেখে আমি নিশ্চিত হয়েছি ছবিটির গল্প ওই গল্প থেকে নেওয়া। অথচ আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, নামও ব্যবহার করা হয়নি।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি কোনোদিন কাউকে এই গল্পের সিনেমা বা নাটক নির্মাণের স্বত্ব দিইনি। এটি সম্পূর্ণ চৌর্যবৃত্তি। আমি সিনেমার বিরোধিতা করছি না, তবে যদি পরিচালক ও প্রযোজক আমাকে গল্পকার হিসেবে স্বীকৃতি দেন, সেটিই হবে ন্যায্য।’
দিনাজপুর সরকারি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এই লেখক জানান, তার গল্পগুলো ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং সময় নামের সংকলন আকারে বেরিয়েছে একাধিক সংস্করণে। তাই এই ধরনের ‘গল্প চুরি’ তার কাছে দুঃখজনক।
এদিকে, অভিযোগ প্রসঙ্গে এখনো ‘বান্ধব’-এর পরিচালক বা প্রযোজকের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী পরিচালক সুজন বড়ুয়া। তিনি গণমাধ্যমে এর গল্প সম্পর্কে জানান, ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া জন্মপরিচয়হীন এক শিশুর জীবনগল্প উঠে এসেছে ‘বান্ধব’ সিনেমায়। মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন মৌ খান। আরও আছেন গাজী রাকায়েত, রেবেকা রউফ, জয় রাজ, সুমিত সেনগুপ্ত, হাবিব খান, আসমা শিউলি, আরফান প্রমুখ।
বান্ধব সিনেমায় পাঁচটি গান রয়েছে। এর মধ্যে চারটি গান লিখেছেন সুদীপ কুমার দীপ, অন্যটি লিখেছেন মুন্সি ওয়াদুদ। সংগীত পরিচালনা করেছেন শেখ সাদী খান ও এম এ রহমান।
