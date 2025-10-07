ছোটপর্দার অভিনেত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে নির্মাতা গ্রেফতার

ছোটপর্দার অভিনেত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে নির্মাতা গ্রেফতার
যৌন হয়রানি, প্রতারণা ও হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন বলিউড অভিনেতা-প্রযোজক হেমন্ত কুমার। ছোটপর্দার অভিনেত্রীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে রোববার তাকে ভারতের বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার করেছে রাজাজিনগর থানার পুলিশ।
জানা গেছে, ২০১৭ সালে অভিযোগকারী ছোটপর্দার অভিনেত্রীর সঙ্গে হেমন্তের পরিচয় হয়েছিল। ২০২২ সালে অভিযোগকারী হেমন্তের ছবি রিচিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান। অভিনেত্রীর সঙ্গে ২ লাখ রুপি পারিশ্রমিকের চুক্তি হয়। হেমন্ত প্রথমে অভিনেত্রীকে ৬০ হাজার রুপি অগ্রিম দিয়েছিলেন। অভিনেত্রীর অভিযোগ, ছবির শুটিং থেকে প্রচারণামূলক কার্যক্রমের সময়, বিভিন্নভাবে তিনি হেমন্তের কাছে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।
হেমন্ত তাকে ছবির প্রচারের অজুহাতে মুম্বাই নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে একটি মকটেলে অ্যালকোহল মিশিয়ে তাকে খাইয়ে দেন। এবং সম্মতি ছাড়াই তার ব্যক্তিগত ভিডিও এবং ছবিও ধারণ করেন। এমনকী হেমন্ত তাকে প্রকাশ্যে পোশাক পরতে, অশ্লীল দৃশ্যে অভিনয় করতে বাধ্য করেন। অনুপযুক্তভাবে স্পর্শ করেন। যাতে তিনি অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিলেন। এবং তখন অভিনয় করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল।
এরপর অভিনেত্রী যখন বাধা দেন, তখন হেমন্ত তার পেছনে সন্ত্রাসী পাঠিয়ে দেন। যারা অভিনেত্রী এবং তার মাকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। এরপর অভিনেত্রী বাধ্য হয়ে রাজাজিনগর থানায় হেমন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এখন পুলিশ হেমন্তকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করেছেন।
এমএমএফ/এমএস