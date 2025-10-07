এবার শর্বরীর সঙ্গে রোমান্স করবেন ‘সাইয়ারা’ ছবির আহান

এবার শর্বরীর সঙ্গে রোমান্স করবেন ‘সাইয়ারা’ ছবির আহান
‘সাইয়ারা’ ছবির বিশাল সাফল্যের পর ফের বড় পর্দায় হাজির হতে যাচ্ছেন বলিউডের তরুণ তারকা আহান পান্ডে। এবার তার বিপরীতে দেখা যাবে ‘মুঞ্জিয়া’খ্যাত অভিনেত্রী শর্বরীকে। ছবিটি পরিচালনা করবেন জনপ্রিয় নির্মাতা আলী আব্বাস জাফর।
ভারতের সংবাদমাধ্যমের খবর, আদিত্য চোপড়ার ব্যানারে তৈরি এই নতুন ছবিটি হবে একশন ও রোমান্সে ভরপুর। দীর্ঘদিন পর নতুন প্রজন্মের দুই জনপ্রিয় মুখকে একসঙ্গে বড় বাজেটের ছবিতে দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই ছবিটি দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে।
সূত্র জানিয়েছে, ‘সাইয়ারা’র পর আহান এখন বলিউডের তরুণ অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় নাম। অন্যদিকে ‘মুঞ্জিয়া’ দিয়ে শর্বরীও জায়গা করে নিয়েছেন শতকোটি ক্লাবের সফলতার তালিকায়। তাই এই জুটিকে ঘিরে ভক্তদের প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া।
নির্মাতা আলী আব্বাস জাফর জানিয়েছেন, আবেগভরা রোমান্স আর অ্যাকশনের মিশেলে তরুণদের জন্য এক নতুন ধাঁচের গল্প নিয়ে আসছেন তিনি। ছবিটির শুটিং শুরু হবে ২০২৬ সালের মার্চ মাসে।
এটি হবে আদিত্য চোপড়া ও আলী আব্বাস জাফরের পঞ্চম যৌথ প্রজেক্ট। এর আগে ‘মেরে ব্রাদার কি দুলহান’, ‘গুন্ডে’, ‘সুলতান’ ও ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’-এর মতো সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন তারা। তাই নতুন ছবিটিকেও ঘিরে প্রত্যাশা তুঙ্গে।
